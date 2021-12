https://mundo.sputniknews.com/20211208/colombia-encendio-las-velitas-y-recibio-las-celebraciones-de-fin-de-ano--fotos-1119117179.html

Colombia encendió las velitas y recibió las celebraciones de fin de año | Fotos

De manera multitudinaria, tras dos años marcados por las restricciones de la pandemia, los colombianos salieron a las calles para festejar la tradición que... 08.12.2021, Sputnik Mundo

A pesar de la amenaza que se suscitó hace varias semanas frente a la celebración del Día de las Velitas en Colombia —por la posible falta de parafina como consecuencia del mantenimiento de una de las plantas productoras—, el país festejó sin mayores contratiempos la tradición que abre de manera oficial las festividades navideñas y de fin de año.Como era de esperarse, las velas se consiguieron a precios más altos. En Cartagena (norte), los ciudadanos se quejaron del aumento de costos, que, según los vendedores, tuvieron incrementos de hasta el 80% o más del 100%. Un paquete de 12 velas, que normalmente costaba unos 1.000 pesos colombianos (0,26 dólares), se encontraba en el mercado a 3.000 pesos (0,77 dólares).Sin embargo, no fue una excusa de mucho peso para que las familias se reunieran, después de una pandemia que aún se siente y que opacó la celebración en 2020. El Parque de Usaquén, en la capital, Bogotá, fue uno de los lugares más concurridos de la noche del 7 de diciembre y la madrugada del 8.Adornado con luces que arropaban los tallos de los árboles y con instalaciones lumínicas que colgaban de sus copas, los capitalinos acapararon cada uno de los rincones de la tradicional plaza. Hubo música, frío, compañía del popular canelazo —una bebida alcohólica caliente de los Andes, hecha con aguardiente, panela y canela, y cuya preparación puede variar dependiendo del lugar donde se consuma— y, por supuesto, muchas velas.En Bogotá, la Noche de Velitas también fue acompañada con la inauguración del alumbrado navideño que se disgrega por varias localidades de la capital como Ciudad Bolívar, Antonio Nariño, Kennedy, Santa Fe, La Candelaria, Puente Aranda, Engativá, Barrio Unidos, Los Mártires, Rafael Uribe Uribe, Fontibón, Tunjuelito, San Cristóbal, Suba y Usaquén.Algunos le dan un significado especial a cada velita encendida, que va acompañada con palabras de añoranza o un deseo. Para otros, la fecha es una excusa para reunirse con amigos y familiares, junto al licor, la pólvora y la música. En lo que coinciden todos es en un ritual alrededor del fuego, que tiene un origen profundamente religioso.¿Qué se celebra el 8 de diciembre?El Día de las Velitas, como celebración religiosa, tiene su origen en el dogma católico de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María, que fue decretado por el papa Pío IX el 8 de diciembre de 1854 y que consiste en la creencia de que María, madre de Jesús, fue concebida sin pecado original. Esa tradición de la fe católica suele ser confundida con la concepción virginal de Jesús.Según Felipe Arias, historiador de Señal Memoria, la tradición de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María proviene desde antes de que fuese adoptada como dogma por la Iglesia católica."El paso de la Inmaculada Concepción es un tema que ya tenía cabida en la cultura barroca de los siglos XVII y XVII, por influencia del Concilio de Trento, que tiene que ver con la estructuración conceptual y cultural de la Iglesia. Allí ya se encuentran prácticas alusivas a la idea de la Inmaculada Concepción, no todavía como dogma, pero sí como celebración que marca el inicio de los festejos de la Navidad", dijo Arias a Sputnik.Además, manifiesta que el uso ritual del fuego es recurrente en varias de las religiones tradicionales o indígenas. "Es la idea del fuego y la luz como una representación simbólica de la divinidad. Encontramos esa importancia en la tradición cristiana y en otras religiones. Infortunadamente no es un tema que se haya estudiado mucho. En Colombia, lo más documentado lo investigó el padre Luis Carlos Mantilla, con documentos inéditos que hablan de la celebración en la víspera del 8 de diciembre", agrega.Velitas, fiesta, comida y licorDe acuerdo con el historiador, la tradición de las velitas "no es algo que se vea en otras partes del mundo con la fuerza que se ve en Colombia". En el país latinoamericano, esta celebración tuvo una importante influencia de la comunidad franciscana —de San Francisco de Asís—, que incorporó una serie de ritos y tradiciones en la celebración de la Navidad, y que trascienden en la cultura colombiana, como el pesebre para conmemorar el nacimiento de Jesús, o las novenas, que se inician el 16 de diciembre y culminan en la noche del 24 de diciembre.En el país, además, la celebración de las velitas es acompañada con alcohol, comida y pólvora. "Nosotros, como sociedad moderna y laica, tendemos a olvidar la trascendencia que la religión ha tenido para las tradiciones y prácticas culturales. Antes de la secularización de nuestra cultura, las actividades estaban sacralizadas y es de esperar que, en una sociedad premoderna, las prácticas culturales tengan un significado especial en la religión: se preparan alimentos, se pone bonita la casa con decoraciones y se hacen rituales. Incluso, de eso hace parte también irse de rumba", concluye Arias.Lo que le sigue a la Noche de Velitas, en el calendario navideño colombiano, es la jornada de Novena de Aguinaldos. Durante esos nueve días, las familias se reúnen en sus casas para recordar lo que sucedió momentos previos al nacimiento de Jesús y rezar oraciones a San José y la Virgen María, acompañados de comidas y cantos.

