Colocan una serpiente en árbol de Navidad del Senado mexicano y le llueven críticas | Foto

El tradicional árbol de Navidad que se monta en la explanada principal del Senado de la República contó con una ligera modificación y en lugar de tener la tradicional estrella en la punta y esferas sólo tiene un penacho y una serpiente.Según la reportera de la fuente Leti Robles de la Rosa, el argumento para colocar la serpiente es que la navidad coincide con el regreso de Quetzalcóatl, de acuerdo con el imaginario prehispánico.Genera críticasEsta nueva forma de celebrar la Navidad no fue del todo aplaudida por los legisladores, quienes expresaron su descontento con el resultado.Uno de los senadores que se pronunció contra el árbol navideño fue el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, quien durante un encuentro con la prensa reconoció que "está feo" y es necesario rehacerlo."No lo sé, pero está feo. Pero bueno es que no hay dinero. Hay que rehacerlo, a petición de la prensa hay que rehacerlo", declaró el también presidente de la Junta de Coordinación Política.Por su parte, a través de su cuenta de Twitter, la senadora del PAN Lilly Téllez consideró que el árbol navideño "es vivo y fiel retrato de Morena", mientras que la senadora del PRI Claudia Anaya lo calificó como "la broma del día".A su vez, el asesor de los senadores del PAN hizo referencia a la ocasión en que se intentó que fuera el dios Quetzalcóatl quien entregara los regalos de Navidad en lugar de Santa Claus en 1930 y bromeó preguntando si ya le hicieron su carta al dios mesoamericano.Hasta el momento no se ha precisado si se hará alguna modificación al árbol tras las críticas recibidas.

