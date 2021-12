https://mundo.sputniknews.com/20211208/cientificos-rusos-haran-mas-eficaz-la-fabricacion-de-materiales-de-construccion-1119098249.html

Científicos rusos harán más eficaz la fabricación de materiales de construcción

Científicos rusos harán más eficaz la fabricación de materiales de construcción

Los científicos de la Universidad Nacional de Ciencia y Tecnología de Rusia MISIS (NUST MISIS), junto con sus colegas de Bielorrusia, diseñaron una nueva... 08.12.2021, Sputnik Mundo

2021-12-08T14:41+0000

2021-12-08T14:41+0000

2021-12-08T14:42+0000

ciencia

construcción

rusia

universidad nacional de ciencia y tecnología de moscú (misis)

medioambiente

bielorrusia

física

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/08/1119098403_0:163:3277:2007_1920x0_80_0_0_ec938d0b9014f9c48d388a6f2e4a636f.jpg

Según los investigadores, las ventajas de este material frente a otros existentes es su sostenibilidad ecológica, simplicidad y bajo coste.El sulfato cálcico anhidro es una base importante para fabricar materiales de construcción. Los científicos de la NUST MISIS destacaron que si una tonelada de yeso (que sirve de base para elaborar el sulfato cálcico anhidro) cuesta unos 20 dólares, el coste de una tonelada de la anhidrita será de 300 o 400 dólares, ante todo debido al uso de altas temperaturas en el proceso de fabricación.Para reducir el coste y facilitar la tecnología de obtención del sulfato cálcico anhidro los científicos propusieron sintetizarlo en una etapa en el medio acuático. Hasta hoy la anhidrita se obtenía del ácido sulfúrico y un componente carbonatado en dos etapas principales: la obtención del yeso y posteriormente la elaboración de la anhidrita.Los investigadores propusieron obtener la anhidrita de la cal parcialmente hidratada en suspensión (residuo del acondicionamiento del agua) y el ácido sulfúrico en el medio acuático. El grado de pureza del producto obtenido (el componente principal) será un 99% como mínimo.La mayoría de las tecnologías de obtención de la anhidrita incluyen el tostado a altas temperaturas (de 800 a 1.000 ºС) en hornos giratorios. La nueva tecnología propuesta por los autores se aplica en un reactor en el medio acuático a temperaturas de 45 a 55 ºС con el uso de residuos industriales, lo que ahorra los recursos y el combustible.La ventaja y la novedad de este método consiste en la simplicidad del equipo que se usa en esta tecnología, bajas temperaturas y la síntesis a baja presión. El coste de la anhidrita obtenida con el nuevo método será similar al coste de la materia prima: el yeso.La nueva tecnología puede usarse en las fábricas donde se forman residuos del ácido sulfúrico o la cal parcialmente hidratada, o en las empresas que fabrican morteros secos. Los resultados obtenidos pueden aplicarse en la industria de construcción, química, medicina y otros sectores."Llevamos a cabo investigaciones en relación con las condiciones de síntesis más pragmáticas tomando residuos industriales como materias primas. Estos residuos casi no se usan de nuevo o se usan en los procesos más simples y baratos. Al agregar un poco de química en el proceso de tratamiento, pudimos obtener un producto relativamente caro", señala el experto del Centro de Investigación Científica 'Nanomateriales Cerámicos de Construcción' de la NUST MISIS, Valentín Romanovski.Hoy, los científicos deben resolver la tarea de activar las propiedades aglutinantes del material obtenido y estudiar sus características principales, porque todas las capacidades de la anhidrita sintetizada no se ha estudiado suficientemente todavía. Las investigaciones anteriores pusieron de relieve que sus características principales no son peores y hasta superan en la mayoría de casos las características principales de la anhidrita obtenida por el método térmico.En un futuro, los científicos se ocuparán de la creación de los materiales compuestos de la anhidrita sintetizada y los morteros secos a partir de esta anhidrita.La información sobre la investigación está publicada en la revista Journal of Environmental Chemical Engineering

https://mundo.sputniknews.com/20211206/cientificos-desarrollan-un-metodo-con-cristales-para-diagnosticar-con-precision-el-cancer-1119016174.html

https://mundo.sputniknews.com/20211203/cientificos-rusos-desarrollan-un-farmaco-innovador-para-tratar-la-ansiedad-poscovid-1118956141.html

bielorrusia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

construcción, rusia, universidad nacional de ciencia y tecnología de moscú (misis), medioambiente, bielorrusia, física