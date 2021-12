https://mundo.sputniknews.com/20211208/chip-sobre-el-que-experimentar-medicamentos-ahorrara-vidas-de-animales-de-laboratorio-1119109150.html

Chip sobre el que experimentar medicamentos ahorrará vidas de animales de laboratorio

Chip sobre el que experimentar medicamentos ahorrará vidas de animales de laboratorio

TEL AVIV (Sputnik) — El uso de inteligencia artificial puede mejorar la eficacia y seguridad de los medicamentos, reducir los costos de desarrollo y minimizar... 08.12.2021, Sputnik Mundo

"Llevo años experimentando con roedores en el laboratorio y es una de las experiencias más crueles de mi trabajo", dijo a Sputnik Liron Sharet, bióloga, quien trabaja con células madre. "La innovación en este campo es simplemente necesaria para que la humanidad progrese de manera verdadera, desde el punto de vista científico y también ético", agregó.La empresa emergente israelí Quris dice que está implementando la primera plataforma de inteligencia artificial de predicción clínica del mundo para evaluar la seguridad y eficacia de nuevos medicamentos sin tener que sacrificar miles de millones de dólares, cientos de ratones y décadas de años para la investigación y el desarrollo del farmacéutico promedio.Un paciente en forma de chipEsta plataforma puede probar miles de nuevos fármacos candidatos a la vez, en cientos de "pacientes chip" miniaturizados.La recepción en la comunidad médica ha sido calurosa, con artículos y reacciones, algunas de ellas recogidas en la página de internet de la compañía. Por ejemplo, el premio Nobel israelí, el doctor Aaron Ciechanover, quien se desempeña como médico y profesor de investigación del Instituto de Tecnología de Israel en Haifa, aseguró que esto nunca se había hecho antes, y señaló que Quris puede demostrar la seguridad y eficacia de los candidatos a fármacos, o la falta de ellas, a través de ensayos clínicos preliminares hechos sobre chips.Los investigadores explicaron que probar si un medicamento es tóxico en un solo "paciente chip" es mucho mejor que probarlo en un ratón, desde todo punto de vista. Sin embargo, el sistema aún no es perfecto porque diferentes personas reaccionan de manera diferente a la misma droga.Fármacos para enfermedades genéticasQuris está utilizando su plataforma para desarrollar sus propios productos farmacéuticos. El primero de ellos con el síndrome del cromosoma X frágil, la causa hereditaria más común de autismo y discapacidad intelectual en todo el mundo."Nuestro fármaco para el síndrome del cromosoma X frágil pasará a pruebas clínicas en la primera mitad de 2022", dijo el director ejecutivo de Quris, Isaac Bentwich, en comunicado, quien señaló que la mayoría de las empresas farmacéuticas de inteligencia artificial no tienen fármacos en la fase de pruebas clínicas en humanos todavía."En general, nos especializamos en los trastornos del sistema nervioso central. Las enfermedades cerebrales, hepáticas y el cáncer son las tres áreas donde las fallas de seguridad y eficacia de los medicamentos son especialmente altas", manifestó.La compañía se está centrando también en enfermedades genéticas raras que no se pueden replicar en ratones y no son lo suficientemente comunes como para atraer financiación para el desarrollo e investigación.La pequeña empresa emergente, con un equipo de apenas 20 personas y 18 patentes concedidas y pendientes, está asociada con el Instituto de Tecnología de Israel en Haifa para diferentes aspectos del desarrollo, con la Universidad de Tel Aviv en asuntos de nanotecnología y con el departamento de descubrimiento de fármacos NewStem de la Universidad Hebrea de Jerusalén.

