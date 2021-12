https://mundo.sputniknews.com/20211208/bajo-la-lupa-adopciones-internacionales-ilegales-de-unos-25000-ninos-chilenos-durante-la-dictadura-1119121763.html

Bajo la lupa: adopciones internacionales ilegales de unos 25.000 niños chilenos durante la dictadura

Bajo la lupa: adopciones internacionales ilegales de unos 25.000 niños chilenos durante la dictadura

La entrega de los menores fue utilizada como propaganda pro régimen de Augusto Pinochet (1973-1990), según reveló una investigación de la historiadora chilena Karen Alfaro.

Se estima que alrededor de 25.000 niños fueron sustraídos de sus familias chilenas y entregados en el extranjero bajo procedimientos ilegales para las adopciones.Marisol Rodríguez, vocera del colectivo Hijos y Madres del Silencio y quien busca a su hermano o hermana nacida en 1972 en un hospital público, sostuvo a En Órbita que "se hizo un proceso de adopción, como si fuera un proceso real donde habían asistentes sociales que realizaban un informe" con falsedades y que las víctimas solían ser familias de bajos recursos, mujeres menores de edad o fáciles de vulnerar.Entre los países que recibieron niños se encuentra Dinamarca, cuyas autoridades concluyeron que “no es posible descartar” la utilización de métodos ilegales para las adopciones.Suecia fue otros de los destinos de más de 2.000 niños, gracias a la conexión entre el Gobierno de facto chileno y políticos ultraderechistas del país nórdico.Desde la organización social consideran que los niños fueron llevados también a Uruguay, Perú, México, EEUU, Canadá y Australia.La situación respecto a las adopciones ilegales gozaba de una "impunidad total" puesto que si los familiares reclamaban, podían ser detenidos.Tras el retorno de la democracia Santiago impulsó cambios en la legislación que afectaron la salida de menores del país pero no modificó al personal de hogares y asistencia social, el cual se mantuvo, por lo que Rodríguez no asegura que la situación no continúe en la actualidad.En esta edición de En Órbita también abordamos —entre otros temas— la búsqueda de acercamientos entre Estados Unidos y Rusia. Y además la difícil tarea que tiene la derecha colombiana para encontrar un candidato fuerte para suceder a Iván Duque.En Uruguay En Órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas. En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

