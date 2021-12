https://mundo.sputniknews.com/20211208/atraca-en-la-eei-la-nave-rusa-soyuz-ms-20-con-2-turistas-japoneses-1119102598.html

Atraca en la EEI la nave rusa Soyuz MS-20 con 2 turistas japoneses

BAIKONUR, KAZAJISTÁN (Sputnik) — La nave espacial Soyuz MS-20 de Roscosmos, con dos turistas japoneses a bordo, atracó en la Estación Espacial Internacional... 08.12.2021, Sputnik Mundo

La Soyuz MS-20 despegó a las 07.38 GMT desde el cosmódromo de Baikonur, al sur de Kazajistán, a los nueve minutos la nave salió a órbita y llegó a la EEI seis horas más tarde.Los dos turistas espaciales son el empresario Yusaku Maezawa y el productor de cine Yozo Hirano, que están acompañados por el piloto de la nave, el cosmonauta ruso Alexandr Misurkin.La tripulación de la Soyuz MS-20 llevó regalos para los astronautas rusos de la EEI con motivo de la celebración de la navidad y el año nuevo, así como comestibles japoneses adaptados para su uso en el espacio.Los japoneses pasarán 12 días en la EEI y está planeado que regresen a la Tierra el 20 de diciembre a las 16.41 hora de Moscú.El empresario y multimillonario japonés de 45 años Maezawa tiene previsto participar en el programa científico de la EEI, así como tocar un instrumento musical y realizar actividades interesantes que le han propuesto sus seguidores en su sitio web 100 things you want MZ to do in space!.Maezawa y Hirano son los primeros turistas, en 12 años, que vuelan a la estación espacial en una nave del tipo Soyuz.Se desconoce la cantidad exacta que pagó Maezawa por ir al espacio pero el sector del turismo espacial estima que un vuelo de este tipo cuesta alrededor de 50 millones de dólares.

