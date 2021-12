https://mundo.sputniknews.com/20211207/ucrania-solicita-armas-adicionales-a-sus-aliados-1119058810.html

Ucrania solicita armas adicionales a sus aliados

MOSCÚ (Sputnik) — El ministro ucraniano de Defensa, Alexéi Réznikov, confirmó que el país solicitó a sus aliados occidentales más armamentos, así como otra... 07.12.2021, Sputnik Mundo

"El ministro [de Defensa] dijo que el Ejército ucraniano había enviado una solicitud de asistencia adicional de sus aliados en forma de armas, así como asistencia material y entrenamiento para sus fuerzas aérea y naval", dice el comunicado de CNN.El propio Réznikov afirmó a CNN que "el país no necesita tropas, ya que es injusto que los soldados estadounidenses mueran en Ucrania".Según el ministro, si Rusia invade Ucrania, habrá "un verdadero baño de sangre" y de 4 a 5 millones de ucranianos necesitarán asilo en países europeos.Agregó que Moscú tiene por objetivo provocar el terror en Ucrania y obstaculizar que se adhiera a la OTAN y la UE.Este martes, 7 de diciembre, los presidentes de Rusia y EEUU, Vladímir Putin y Joe Biden, mantendrán una videoconferencia, y se espera que las conversaciones se centren en la situación en torno a Ucrania.Rusia rechazó en más de una ocasión las acusaciones de planear una agresión contra Ucrania, alegando que no amenaza a nadie, y señaló que las declaraciones sobre la presunta agresión rusa se utilizan como pretexto para colocar más equipo militar de la OTAN cerca de las fronteras rusas.El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, señaló que Rusia está trasladando tropas dentro de su propio territorio y conforme con sus planes, actividad que no amenaza a nadie ni debe preocupar a ningún país.

