¿Signo de futuras restricciones? España ya ha sufrido un corte en el suministro de gas desde Argelia

Los pronósticos más pesimistas sobre la crisis energética en ciernes que puede amenazar con cortes en el flujo de gas y en la producción de electricidad en Europa durante el invierno, adquieren poco a poco visos si no de realidad, sí al menos de inquietud.Pese a que las perspectivas que se manejan en España en principio distan mucho de parecerse al lóbrego horizonte descrito por el Gobierno austríaco y también por el polaco, lo cierto es que la península ibérica ya ha sufrido las primeras restricciones en el abasto de gas natural, si bien de modo imperceptible. Según informó el digital OK Diario, por espacio de 54 horas, las que van desde la media noche del lunes 29 de noviembre hasta las 6:00 horas del 1 de diciembre, el combustible azul no circuló por las tuberías del gasoducto Medgaz, el único operativo que mantiene Argelia en su conexión con España y Europa.El hecho fue comunicado por la operadora gasística española Enagás, que avisó previamente al mercado de la restricción del fluido azul por las tuberías que llegan hasta Almería. El 24 de noviembre ya se había experimentado durante 13 horas un flujo mínimo, equivalente a 2.703 GWH, cota que Enagás inscribe en una situación de "alerta". El bajón coincidió con unos precios muy elevados.El motivo, el precioEs este aspecto el que puede explicar la razón de la ausencia de flujo de gas por el Medgaz durante más de dos días; se sigue una política de adquisición de este combustible que busque esquivar los periodos en que su coste esté disparado. Es decir, el corte pudo perfectamente producirse no por una escasez extrema de combustible, sino por la falta de existencias a precios mínimamente razonables.De resultas, y siempre y cuando haya suficiente volumen en los depósitos de reserva (a fecha 1 de noviembre España tenía gas almacenado para 40 días), en determinados periodos se compra menos. El caso quedaría reducido a categoría de anécdota de no ser porque, tras el cierre del gasoducto Magreb-Europa (GME) debido a la crisis diplomática entre Argel y Rabat, el Medgaz es el único tubo que llega a España proveniente de su proveedor gasístico habitual. En principio España y Argelia negociaron paliar el déficit incrementando la capacidad del Medgaz y supliendo con gas natural licuado transportado en buques metaneros el combustible que ya no fluye por el GME.Mientras tanto las reservas de gas se hallan en España un 21,1% por debajo de lo esperado y en medio de una previsión de poca generación de energía renovable para enero, cuando según las compañías eléctricas cabe la posibilidad de que acontezca algún corte de luz. El Medgaz está participado el 51% por la compañía argelina Sonatrach y al 49% por la española Naturgy.

