https://mundo.sputniknews.com/20211207/psicologia-ropa-deportiva-y-yoga-asi-sera-la-youtuber-mexicana-yosstop-fuera-de-prision-1119069256.html

Psicología, ropa deportiva y yoga: así será la 'youtuber' mexicana YosStop fuera de prisión

Psicología, ropa deportiva y yoga: así será la 'youtuber' mexicana YosStop fuera de prisión

La 'influencer' Yoseline Hoffman, mejor conocida como YosStop, aseguró que cambiará la perspectiva de sus contenidos en redes sociales para ayudar a las... 07.12.2021, Sputnik Mundo

2021-12-07T17:47+0000

2021-12-07T17:47+0000

2021-12-07T17:47+0000

américa latina

influencers

méxico

yosstop

👤 gente

A una semana de haber salido del penal de Santa Martha Acatitla, en la Ciudad de México, la youtuber prometió que, a partir de ahora, todos sus videos estarán enfocados en sensibilizar y construir, pues en la cárcel aprendió que la vida es tan frágil que se puede perder todo de un momento a otro.En un video difundido en YouTube, YosStop contó que los cinco meses que pasó tras las rejas representaron "una catarsis total", por lo cual decidirá retomar sus estudios en psicología y comenzar una nueva etapa como comunicadora.El 29 de junio pasado, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México detuvo a la youtuber afuera de su casa por el delito de pornografía infantil. De acuerdo con la carpeta de investigación de las autoridades capitalinas, YosStop narró, desde su canal de YouTube, la presunta violación de Ainara 'S', quien era menor de edad cuando fue abusada por varias personas.A pocos días de haber obtenido su libertad, la influencer mexicana anunció que próximamente subirá videos de los cursos de sensibilización que tomará con colectivos feministas, tal y como se lo ordenó el juez.Por orden judicial, Yoseline Hoffman deberá tomar talleres en la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México y en la Unidad de Supervisión de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del proceso del Poder Judicial. Además, se comprometió a ya no volver a emitir mensajes humillantes, discriminatorios o denigrantes sobre ninguna persona.De acuerdo con información del periódico Reforma, Hoffman tendrá como obligación capacitarse en temas de sensibilización con las víctimas y donar el 5% de sus ingresos a asociaciones civiles que se dediquen a defender los derechos humanos."También haré videos de los cursos que voy a tomar de sensibilización y de los colectivos feministas, que son videos que me emocionan bastante porque de verdad me gusta mucho aprender y quiero compartirles lo que aprenda", agregó.Dijo, además, que muy pronto lanzará su marca de ropa deportiva casual y adelantó que subirá videos de yoga, una disciplina que, aseguró, fue fundamental para "sobrevivir" en prisión."[Tengo que] ver por mi salud física y trabajar mucho en mi salud mental", reconoció YosStop, quien debe reparar el daño a Ainara Suárez a través de una multa económica, una disculpa pública y no acercarse a ella en ningún momento y por ningún medio.

méxico

influencers, méxico, yosstop, 👤 gente