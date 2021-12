https://mundo.sputniknews.com/20211207/pan-se-une-a-las-protestas-en-aicm-contra-el-desabasto-de-medicamentos-para-ninos-con-cancer-1119081196.html

PAN se une a las protestas en AICM contra el desabasto de medicamentos para niños con cáncer

PAN se une a las protestas en AICM contra el desabasto de medicamentos para niños con cáncer

El partido opositor al Gobierno del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador apoyó la manifestación que se lleva a cabo este 7 de diciembre en el... 07.12.2021, Sputnik Mundo

2021-12-07T21:36+0000

2021-12-07T21:36+0000

2021-12-07T21:36+0000

américa latina

política

andrés manuel lópez obrador

cáncer

partido acción nacional (pan)

méxico

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/07/1119081781_0:78:827:543_1920x0_80_0_0_54c1784f24ac379d762cec8cb1531293.jpg

Decenas de personas protestaron para exigir al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) y a la Secretaría de Salud (SSA) que cumplan con su trabajo para garantizar el abasto de medicamentos oncológicos en el país latinoamericano.El Partido Acción Nacional (PAN), la principal fuerza derechista de México, respaldó las acciones anunciadas por asociaciones civiles como Nariz Roja, la cual convocó a una manifestación pacífica en la Terminal 1 del Aeropuerto de la capital mexicana."Fue un rotundo error del gobierno actual desaparecer el Seguro Popular que, aunque era perfectible, funcionaba", expresó Adriana Aguilar, secretaria de Vinculación con la Sociedad Civil del partido blanquiazul.Incluso los panistas utilizaron el mismo lema en redes sociales para mostrar su desacuerdo con el desempeño del Gobierno de López Obrador en materia de salud:Uno de los reclamos más constantes de la oposición en México es la falta de medicamentos para niños con cáncer, un problema que el propio mandatario ha admitido en varias ocasiones. El pasado 10 de noviembre, en Colima, López Obrador hizo un llamado de atención a su equipo de trabajo."Esto es para Juan Ferrer, esto es para el doctor Alcocer: yo no quiero escuchar de que faltan medicamentos, y no quiero excusas de ningún tipo, no podemos dormir tranquilos si no hay medicamentos para atender enfermos", aseveró."En un país donde el cáncer es la tercera causa de muerte y para 2025 se prevé que aumenten los casos, es lamentable que este gobierno sea tan insensible y no actúe al respecto", criticó el PAN.

https://mundo.sputniknews.com/20211203/pan-critica-al-gobierno-de-amlo-por-albergar-dictaduras-de-cuba-nicaragua-y-venezuela-1118970629.html

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

política, andrés manuel lópez obrador, cáncer, partido acción nacional (pan), méxico