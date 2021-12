https://mundo.sputniknews.com/20211207/mucha-basura-en-el-establo-y-poco-tiempo-que-esperar-de-la-reunion-entre-putin-y-biden-1119071985.html

Mucha basura en el establo y poco tiempo: ¿Qué esperar de la reunión entre Putin y Biden?

Putin y Biden se reúnen vía telemática con la aspiración de calmar las tensiones bilaterales. China responde al cerco militar de Estados Unidos. Honduras se...

Nueva reunión entre Putin y BidenCasi cinco meses después de su primera reunión cara a cara en Ginebra, los presidentes de Rusia y Estados Unidos sostuvieron una conferencia telemática. Y aunque la comunidad internacional ha mantenido muchas expectativas con este encuentro, el portavoz de la presidencia rusa, Dmitri Peskov dio a entender que no hay muchas razones para esperar grandes avances."Es muy difícil esperar que haya un avance como resultado de esta conversación. Hemos acumulado tanta basura en los establos de nuestras relaciones bilaterales que es poco probable que se le dé un toque de limpieza durante una conversación de unas horas. Por consiguiente, vamos a esperar que por lo menos los dos líderes consigan hacer llegar su preocupación uno a otro y formular con certeza en qué radica esta preocupación y responder al respecto", dijo el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.Sobre "las preocupaciones" también habló la vocera de la Casa Blanca, Jen Psaki, en una rueda de prensa reciente."Nuestro objetivo, desde que el presidente de EEUU asumió el cargo, ha sido no causar una escalada en nuestras relaciones (con Rusia), sino elevarlas a otro nivel sobre una base más estable. Desde luego que esto significa que podemos manifestar nuestra preocupación cuando aparece", apuntó Psaki.La conversación entre ambos mandatarios tenía pendientes varios temas, como la aproximación de la OTAN a las fronteras con Rusia, garantías de seguridad que exige Moscú a Occidente para que deje de crecer la tensión en las relaciones internacionales. También la situación en Ucrania. Kiev hace todo lo posible para agitarla. Muestra de ello es la concentración en la parte oriental del país, es decir en la zona de Donbás azotada por un conflicto armado desde hace más de 7 años, de unos 125 mil efectivos, lo que supone la mitad de todo el Ejercito ucraniano.Además, tanto Ucrania como EEUU y sus aliados europeos no se cansan de hablar sobre presuntos planes de Rusia de casi librar una guerra contra el país vecino. Y ponen como argumento a favor de esta tesis las maniobras de las tropas rusas en las cercanías de las fronteras con Ucrania.Rusia rechazó en más de una ocasión las acusaciones de planear una agresión contra Ucrania, alegando que no amenaza a nadie, y señaló que las declaraciones sobre presunta agresión rusa se utilizan como pretexto para colocar más equipo militar de la OTAN cerca de las fronteras rusas.El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, ha explicado en reiteradas ocasiones que Rusia está trasladando tropas dentro de su propio territorio y conforme con sus planes, una actividad que no amenaza a nadie ni debe preocupar a ningún país.El jefe de la diplomacia rusa, Serguéi Lavrov, también considera que el tema de Ucrania sería central en la conversación de Putin con Biden. Y opinó que Rusia dejará claro su enfoque sobre el conflicto en Ucrania."Por supuesto, expondremos muy claramente nuestros enfoques sobre el arreglo ucraniano, sobre la necesidad de obligar al régimen de Kiev a cumplir con sus compromisos definidos explícitamente y negro sobre blanco en el conjunto de medidas de Minsk", dijo Lavrov a la prensa en referencia a los Acuerdos de Minsk sobre el arreglo en Donbas.El documento deja claro que Rusia no es parte del conflicto, y que son las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk y Kiev, quienes deben negociar el problema y buscar soluciones.Rusia actúa como mediador en el conflicto en el este de Ucrania, junto a Francia y Alemania, dentro del llamado "formato de Normandía".No es ningún secreto que el presidente ucraniano, Vladímir Zelenski, hace todo lo posible para persuadir a todos de la conveniencia de incluir en el proceso de arreglo en Donbass a EEUU. En este contexto el canciller ruso indicó que "Kiev no hará caso a nadie excepto a EEUU".¿Se puede esperar que EEUU será invitado a adherirse al "Cuarteto de Normandía"? ha sido otra pregunta que hizo el Canal 1 de TV rusa al portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, adelantando la conversación de Putin con Biden."Es poco probable que (Biden) reciba tal invitación de parte del presidente Putin porque es un formato autosuficiente. Debido a la postura de Kiev, que no cumple con los acuerdos de Minsk, la eficacia de las negociaciones es muy escasa, pero hasta ahora París y Berlín creían que (el formato de Normandía) es autosuficiente y no hace falta ampliarlo", explicó Peskov.Recordemos que el Cuarteto de Normandía y el Grupo de Contacto Trilateral (Rusia, Ucrania y la OSCE) son las principales plataformas de consultas que buscan resolver el conflicto entre el Gobierno ucraniano y las milicias en el este de Ucrania.Desde abril de 2014, Ucrania lleva a cabo una operación contra las milicias en Donbás donde se proclamaron las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, en respuesta al violento cambio de gobierno ocurrido en febrero del mismo año.Los Acuerdos de Minsk, suscritos en septiembre de 2014 y en febrero de 2015, sentaron las bases para una solución política al conflicto, pero no han derivado hasta ahora en el cese de la violencia. Las hostilidades han dejado a más de 13.000 muertos, según las estimaciones de la ONU.Xiomara Castro, la primera mujer presidenta y la más votada en su historiaXiomara Castro de Zelaya no solo se convertirá en la primera mujer en llegar a la presidencia de Honduras, sino que es la candidata presidencial más votada en la historia de ese país. Sobre la figura de Xiomara Castro y el panorama político del país centroamericano conversamos con la periodista de Telesur Madelein García, quien por más de una década le ha dado cobertura a los sucesos más importantes de ese país centroamericano.China responde al cerco militar de EEUU y la prensa dominante hace saltar alarmasEl despliegue militar norteamericano por el mundo no debe ser motivo de preocupación –según la lógica de Washington–, al tiempo que los proyectos chinos en materia de defensa hacen saltar todas las alarmas.Incuso si se trata de supuestos proyectos, como el que acaba de 'revelar' The Wall Street Journal, que, citando a fuentes no identificadas del Gobierno estadounidense, alertó ante los presuntos planes chinos de construir su primera base naval en el Atlántico. De acuerdo con los servicios de inteligencia de EEUU, se ubicaría en Guinea Ecuatorial, en la ciudad de Bata, que ya cuenta con un puerto comercial previamente construido por el gigante asiático.Según la agencia Europa Press, se trata de "un lugar idóneo para una instalación naval y militar en la costa atlántica de África". En este contexto, el medio recoge las palabras del general Stephen Townsend, comandante del Mando de África de EEUU, de que se trataría del "paso más amenazador que China podría dar en estos momentos" al posibilitar el repostaje de buques de guerra.Los estadounidenses ya han empezado a ejercer presión sobre Malabo oficial para evitar que los planes de Pekín se hagan realidad, tal y como dijo a The Wall Street Journal un alto funcionario de la Administración del presidente estadounidense, Joe Biden, al comunicar que se ha "dejado claro" a las autoridades de Guinea Ecuatorial que "ciertos movimientos potenciales relacionados con la actividad china suscitarán preocupaciones de seguridad nacional".Se informa, asimismo, que el principal asesor adjunto de seguridad nacional de EEUU, Jon Finer, visitó Guinea Ecuatorial en octubre para persuadir, tanto al presidente del país, como a su vicepresidente, de que rechazaran las propuestas de China.Mientras tanto, el Gobierno ecuatoguineano, por el momento, no se ha pronunciado sobre esta información, como tampoco lo han hecho las autoridades políticas ni el Ejército chino, que, según The Wall Street Journal, tampoco descarta otras opciones para su despliegue militar en África como Kenia, Seychelles, Tanzania y Angola.En caso de darse el proyecto chino en Guinea Ecuatorial, sería su segunda base militar en el extranjero tras aquella abierta en 2017 en Yibuti, en el Cuerno de África. Situada en la costa del Golfo de Adén, alberga a entre 1.000 y 2.000 militares chinos, y es ahora lo suficientemente grande como para albergar portaviones, según fuentes militares estadounidenses, que alertan también que Pekín busca "proyectar su poderío en todo el continente y sus aguas", convirtiéndose en la fuerza económica exterior dominante en África, donde sus inversiones superan a las de EEUU y sus aliados.En un artículo sobre el tema, la cadena RT constata que, "en la actualidad, el gigante asiático cuenta con dos portaviones, el Liaoning y el Shandong, mientras que una tercera embarcación de ese tipo podría estar lista para el 2024". Se añade que este último sería "el primer portaviones chino equipado con catapultas aptas para el despegue de aviones más pesados que los cazas".Cabe señalar, al mismo tiempo, que el tamaño del despliegue militar chino en la región no puede equipararse al de EEUU, que cuenta con una red de casi tres docenas de instalaciones militares permanentes y no permanentes en África. Por ejemplo, el presupuesto del Pentágono para el año fiscal 2019 incluía fondos para 29 bases estadounidenses en 15 países africanos, de acuerdo con la revista electrónica The Intercept, al tiempo que en este momento hay unos 7.000 soldados norteamericanos desplegados en África.La publicación de The Wall Street Journal ha tenido una amplia repercusión en los medios internacionales, donde la prensa dominante habla en tono alarmado sobre los hipotéticos planes de lo que se califica como "el régimen de Xi Jinping".Un tono que contrasta mucho con el empleado por los mismos medios en sus informaciones sobre la decisión de EEUU de centrarse en la construcción de bases en Guam y Australia, sin que Washington oculte que serán dirigidas contra Pekín.Según se lee en el portal de la CNN, "la decisión la impulsó la revisión de la postura global del Departamento de Defensa, que el presidente Joe Biden ordenó al secretario de Defensa Lloyd Austin que emprendiera poco después de asumir el cargo en febrero". Se añade que "la revisión es clasificada, pero un alto funcionario de defensa proporcionó algunos detalles sobre sus conclusiones". En particular, ordena al Departamento mejorar "la infraestructura en Guam y Australia", y priorizar "la construcción militar en las islas del Pacífico", así como "buscar un mayor acceso regional para las actividades de asociación militar".En Australia, "se verán nuevos despliegues de aviones de combate y bombarderos de rotación, se verá el entrenamiento de las fuerzas terrestres y el aumento de la cooperación logística, y más ampliamente en todo el Indo-Pacífico, se verá una serie de mejoras en la infraestructura, en Guam, la Mancomunidad de las Islas Marianas del Norte y Australia", tal y como manifestó la Dra. Mara Karlin, que desempeña las funciones de subsecretaria adjunta de Política. Agregó que la revisión de la postura global también ordena al Departamento que se centre más en la región del Indo-Pacífico "reduciendo" el número de tropas y equipos en otras zonas del mundo, "para permitir una mejor preparación para la guerra y un aumento de las actividades" en el Indo-Pacífico.Asimismo, se dio a conocer recientemente que fuerzas de operaciones especiales y marines de EEUU han estado entrenando en secreto a tropas de Taiwán "durante al menos un año", según confirmó un funcionario del Pentágono, y ello ante la supuesta "amenaza que representa la República Popular China". La cadena Deutsche Welle añade en este contexto que EEUU también "suministra armas a Taiwán, incluyendo misiles de defensa y aviones de combate".Al respecto, la cancillería china rechazó de forma tajante "cualquier forma de intercambios oficiales y contactos militares entre EEUU y la región china de Taiwán", instando a la Casa Blanca a dejar de inmiscuirse en temas internos y enviar señales erróneas a las fuerzas separatistas de la isla. Unas declaraciones que, por cierto, fueron ignoradas por la prensa dominante.Fenomeno chino: impresionante crecimiento pese a la pandemia de COVID-19El crecimiento económico chino parece imparable y ni la pandemia del COVID-19 ha logrado arrodillar al gigante asiático, tal y como muestran recientes datos. Acaba de conocerse que sus exportaciones crecieron más del 31% entre enero y noviembre de 2021 y se situaron en 3,026 billones de dólares pese la crisis energética de los últimos meses y los rebrotes de la pandemia de coronavirus en algunas regiones del mundo.Al mismo tiempo, el multimillonario Elon Musk, director general de las empresas SpaceX y Teslam, manifestó que la economía de China podría superar dos o tres veces a la de EEUU, unos datos que impresionan a algunos, y visiblemente molestan a otros. Sobre este escenario Víctor Ternovsky conversa con el experto Pablo Rovetta Dubinsky.Invitamos a los oyentes de Octavo Mandamiento a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov y Víctor Ternovsky.

