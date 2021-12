https://mundo.sputniknews.com/20211207/militares-de-eeuu-no-piensan-que-la-invasion-rusa-a-ucrania-sea-inminente-1119047128.html

Militares de EEUU no piensan que la "invasión" rusa a Ucrania sea inminente

MOSCÚ (Sputnik) — Militares norteamericanos no creen que la "invasión" rusa a Ucrania sea algo inminente y ven posibilidades para la desescalada mediante la... 07.12.2021, Sputnik Mundo

Kirby relató que EEUU sigue observando con inquietud el incremento de las tropas rusas cerca de la frontera este de Ucrania y no tiene información sobre las intenciones de esas tropas.El 7 de diciembre el presidente de EEUU, Joe Biden, mantendrá una videoconferencia con su homólogo ruso, Vladímir Putin. Se espera que las conversaciones se centren en la situación en torno a Ucrania.Rusia rechazó en más de una ocasión las acusaciones de planear una agresión contra Ucrania, alegando que no amenaza a nadie, y señaló que las declaraciones sobre presunta agresión rusa se utilizan como pretexto para colocar más equipo militar de la OTAN cerca de las fronteras rusas.El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, señaló que Rusia está trasladando tropas dentro de su propio territorio y conforme con sus planes, actividad que no amenaza a nadie ni debe preocupar a ningún país.

