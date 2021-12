https://mundo.sputniknews.com/20211207/mexico-preve-retirar-cuestionarios-a-viajeros-para-detectar-posibles-casos-de-covid-19-1119080291.html

México prevé retirar cuestionarios a viajeros para detectar posibles casos de COVID-19

El subsecretario de Salud del Gobierno mexicano, Hugo López-Gatell, aseguró que todavía no se ha comprobado la utilidad de los cuestionarios de salud que se... 07.12.2021, Sputnik Mundo

Como sólo retrasan las operaciones de los aeropuertos y no son un método de prevención de contagio comprobado, la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador analiza la posibilidad de ya no aplicar cuestionarios a los viajeros que transiten por el país latinoamericano.En un inicio, el objetivo de estos formularios era detectar síntomas de COVID-19 entre las personas y así alertar sobre un posible contagio. Sin embargo, este 7 de diciembre, López-Gatell reconoció que la medida no contribuye a disminuir los casos positivos a coronavirus, ya que fue una estrategia tomada por las autoridades de infraestructura y transporte, no por médicos ni científicos."Algunas Secretarías hicieron propuestas como estas, en este caso fue la SCT [Secretaría de Comunicaciones y Transportes], pero no se ha demostrado que tengan utilidad y, posiblemente, interfiere en la eficiencia del proceso de transportación. [Por eso] estamos considerando retirar los cuestionarios, porque estorban para la dinámica de los viajes", dijo el funcionario federal a medios de comunicación tras participar en la conferencia matutina del presidente López Obrador.También reiteró que México se mantiene en su postura de no pedir certificados de vacunación para ingresar a lugares públicos, debido a que estos documentos tampoco son garantía para evitar contagios.El país latinoamericano realiza este anuncio el mismo día en el que arrancó la aplicación de las dosis de refuerzo de la vacuna contra la COVID-19 para personas de 60 años o más. De hecho, el presidente López Obrador recibió este 7 de diciembre su tercera inoculación en Guadalajara. Parte de su gabinete también se vacunó.Las dosis de refuerzo que recibirán los adultos mayores en México serán de AstraZeneca, sin importar si sus vacunas anteriores fueron fabricadas por otro laboratorio, según la Secretaría de Salud.Con corte al 6 de diciembre de 2021, México registra 3.902.015 casos y 295.312 muertes por COVID-19, según la Secretaría de Salud. Baja California, Sonora, Baja California Sur y Chihuahua son los estados con mayor cantidad de casos activos, es decir, aquellos en los que se reportaron síntomas en los últimos 14 días.Según la Universidad Johns Hopkins, México es el cuarto país del mundo con más defunciones a causa del coronavirus, sólo detrás de India, Brasil y Estados Unidos, la nación con mayor cantidad de contagios y muertes por COVID-19.

