Los talibanes defienden su derecho a representar Afganistán ante la ONU

Los talibanes defienden su derecho a representar Afganistán ante la ONU

KABUL (Sputnik) — El movimiento talibán (sancionado por la ONU por actividad terrorista) declaró que tiene derecho a representar a Afganistán en la ONU e instó... 07.12.2021, Sputnik Mundo

"El nuevo Gobierno afgano, como órgano responsable con derecho a soberanía sobre todo Afganistán, que también garantizó la seguridad para todos los afganos, tiene derecho legítimo a representar al pueblo afgano ante la ONU", publicó el portavoz del Ministerio afgano de Exteriores, Abdul Qahar Balkhi.El 6 de diciembre la Comisión de Verificación de Poderes de la ONU pospuso la solución del tema de la representación de Afganistán y Birmania en la organización internacional, decisión aprobada más tarde por la Asamblea General de la ONU.El vocero de Exteriores calificó la decisión de las Naciones Unidas de una violación de los derechos del pueblo afgano, que se puede utilizar como un instrumento de presión, y rechazó la posibilidad de que un miembro del Gobierno anterior represente al país árabe ante la ONU.Otro representante del talibán Inammula Samangani reafirmó el derecho del Gobierno actual de estar presente ante la ONU."La ONU debe trabajar en su racionalidad y volver a analizar esta cuestión profundamente", publicó Samangani en su Twitter.Antes este 7 de diciembre los talibanes enviaron una carta a la ONU en la que declararon que el embajador de Afganistán ante la ONU, Ghulam Isaczai, ya no representa el país ante la organización, puesto que nombraron a un nuevo representante del país, Mohammad Suhail Shaheen.Isaqzai criticó el movimiento talibán en las Naciones Unidas en reiteradas ocasiones, en particular, por la formación del nuevo gabinete no inclusivo y violaciones de los derechos humanos en el país.El movimiento talibán se hizo con el control de buena parte de Afganistán en agosto pasado, el 15 del referido mes sus combatientes entraron en Kabul y al día siguiente declararon el fin de la guerra.El 31 de agosto, las unidades de EEUU abandonaron de manera urgente el aeropuerto de Kabul, poniendo fin a casi 20 años de presencia militar de la OTAN en Afganistán.A inicios de septiembre los talibanes anunciaron que tomaron bajo su control la provincia de Panshir, la última que les oponía resistencia, y dieron a conocer la composición del Gobierno provisional. Lo encabeza Mohammad Hassan Akhund, quien se desempeñó como canciller durante el primer Gobierno del talibán y se encuentra bajo sanciones de la ONU desde 2001.

