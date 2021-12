https://mundo.sputniknews.com/20211207/la-unicef-reporta-que-2-de-cada-10-ninos-de-haiti-no-asisten-a-la-escuela-1119065175.html

La Unicef reporta que 2 de cada 10 niños de Haití no asisten a la escuela

La Unicef reporta que 2 de cada 10 niños de Haití no asisten a la escuela

PUERTO PRÍNCIPE (Sputnik) — El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), informó que dos de cada 10 niños no asisten a la escuela en Haití, y... 07.12.2021, Sputnik Mundo

2021-12-07T16:33+0000

2021-12-07T16:33+0000

2021-12-07T16:50+0000

américa latina

haití

educación

menores

escuela

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/07/1119065034_0:0:3070:1727_1920x0_80_0_0_1c3dfd696fa681b7b091ba5e7f146098.jpg

"En Haití, 2 de cada 10 niños de 6 a 10 años no asisten a la escuela primaria. En 2020, 1.173 niños no escolarizados completaron el programa de educación básica", indicó la organización en Twitter.Unicef también alertó que uno de cada dos niños corre el riesgo de abandonar los estudios debido a que su edad no se corresponde con el grado a cursar.En este sentido, la agencia de la ONU inició un programa de formación no formal y profesional al que se unieron 1.541 adolescentes de 15 a 18 años.El poco acceso a la educación se acrecentó este año, tras el mortal terremoto ocurrido el 14 de agosto, que destruyó cientos de infraestructuras docentes en la península sur del país, lo cual dejó a miles de niños sin escuelas.Un informe de la Unicef a finales de agosto indicó que el 70% de las escuelas se destruyeron o dañaron como consecuencia del sismo de magnitud 7.2, incidiendo directamente en unos 300.000 estudiantes.El panorama se torna más complejo con el aumento del control de las bandas armadas que operan con impunidad en Puerto Príncipe, obligando a los centros escolares a pagar por seguridad.La crisis económica, política y de seguridad, además de la escalada de violencia, que se agudizó en los últimos años, pero que forma parte de la historia reciente del país, dejó como consecuencia un 24% de los hombres y 17% de las mujeres que nunca asistió a la escuela.

haití

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

haití, educación, menores, escuela