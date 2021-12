https://mundo.sputniknews.com/20211207/la-fiscalia-brasilena-pide-archivar-el-presunto-caso-de-corrupcion-que-llevo-a-lula-a-la-carcel-1119072984.html

La Fiscalía brasileña pide archivar el presunto caso de corrupción que llevó a Lula a la cárcel

La Fiscalía brasileña pide archivar el presunto caso de corrupción que llevó a Lula a la cárcel

RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — La Fiscalía brasileña pidió archivar el caso del tríplex de Guarujá (estado de Sao Paulo, sureste), que llevó al expresidente Luiz... 07.12.2021

En su decisión, la fiscal del Distrito Federal Marcia Brandão Zollinger, expresó que al caso se le aplica "el plazo prescripcional" del Código Penal, haciendo que quede "prescrtia la pretendión punitiva estatal".Los supuestos delitos de corrupción pasiva y blanqueo de dinero que presuntamente cometió Lula habrían prescrito después de que el Tribunal Supremo Federal considerara que el juez que llevó el caso, Sérgio Moro, no actuó de forma imparcial.Tras esa decisión del Supremo la investigación se derivó a la Justicia Federal de Brasilia, donde debería empezar de cero, sin poder aprovechar las pruebas recopiladas en el proceso original.Según la Fiscalía, las penas aplicadas por la Justicia anteriormente en ese proceso muestran que el plazo para castigar a Lula prescribió, porque los acusados con más de 70 años (el expresidente tiene 76) tienen sus penas reducidas a la mitad.La Fiscalía de Brasilia cree que no daría tiempo a concluir la investigación y el proceso dentro del plazo que fija la ley para evitar la prescripción de los delitos, por lo que decidió no presentar una nueva denuncia y pedir que el caso se archive.En julio de 2017 el entonces juez Moro condenó al expresidente a nueve años y seis meses de cárcel por corrupción pasiva y blanqueo de dinero por el caso del tríplex.Según la investigación, el apartamento era una especie de coima de la empresa OAS, a cambio de favores en la trama corrupta de Petrobras.Después de la condena de Moro, el Tribunal Superior de Justicia elevó la condena y Lula entró en la cárcel, quedando fuera de las elecciones de 2018 para las que partía como favorito en las encuestas.Tras pasar 580 días preso fue liberado en noviembre de 2019, y en abril de este año sus abogados consiguieron su principal victoria; que el Supremo reconociera que el proceso estuvo lleno de irregularidades y que Moro no actuó de forma correcta, lo que llevó a la anulación de la condena y a que Lula pueda ser de nuevo candidato.

