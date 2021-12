https://mundo.sputniknews.com/20211207/izquierda-peruana-deja-a-un-lado-diferencias-y-cierra-filas-alrededor-del-presidente-1119066340.html

Izquierda peruana deja a un lado diferencias y cierra filas alrededor del presidente

Ante esa iniciativa opositora, la izquierda, representada principalmente por Perú Libre, se encontró en una disyuntiva. El partido de gobierno se venía fragmentando y un sector importante planteaba serios cuestionamientos ideológicos al mandatario.No obstante, el oficialismo decidió dejar de lado por el momento las discusiones y se comprometió a darle gobernabilidad al nuevo Ejecutivo."Nosotros tenemos críticas y observaciones al presidente. Pero el hecho de que tengamos críticas no significa que nosotros vamos a respaldar el pedido de vacancia que no tiene ni pies ni cabeza en su argumentación. Ese pedido de vacancia no va. No vamos a ser furgón de cola de aquellas personas que quieren restablecer el Gobierno que ellos han tenido por más de 200 años", dijo a la Agencia Sputnik el exprimer ministro y actual congresista Guido Bellido.El legislador, principal crítico de Castillo dentro de su propio partido, afirmó que, a pesar de que el mandatario "no tiene solidez ideológica" y muchas veces actúa como de derecha, su Gobierno representa una conquista popular.El 25 de noviembre, 28 congresistas de las bancadas derechistas y opositoras de Avanza País, Renovación Popular y Fuerza Popular presentaron el pedido de destitución ante la Mesa Directiva del parlamento, apelando a la causal constitucional de "incapacidad moral".En el documento de la moción se indica que Castillo ocupa la presidencia a "beneficio propio o de amigos por el cargo que ocupa" y que, por tanto, estaría "moralmente incapacitado" para ejercer la máxima jefatura del país.Los pedidos de vacancia se han sucedido en los últimos años en Perú, y en efecto han derivado en la remoción de los presidentes Pedro Pablo Kuczynski en 2018 y Martín Vizcarra en 2020.En ese contexto, durante varias semanas la gran interrogante era qué postura iba adoptar el sector de Perú Libre liderado por Bellido, que en numerosas ocasiones se mostró en desacuerdo con el presidente, argumentando que su gestión no se condice con los principios de la izquierda ni con los propios objetivos de la fuerza política.Futuro inciertoNo obstante, a pesar de este apoyo circunstancial al presidente ante la moción, no está claro cómo actuará en los meses por delante el sector de Bellido, quien se refirió al respecto con ambigüedad.Por su parte, la excandidata presidencial Verónika Mendoza, con una postura favorable a Castillo, no dudó en advertir, en una entrevista con la Agencia Sputnik, que esta fractura dentro de la izquierda no aporta estabilidad al Gobierno.Incluso señaló que la izquierda no debería caer en "el juego de la derecha", que busca "desestabilizar" al presidente."Lamentablemente, la brutal campaña contra el Gobierno genera desconcierto, desubica a algunos sectores progresistas. Creo que es fundamental que pongamos el proceso de cambio por delante. No podemos caer en el juego de la derecha, que busca dividir a las fuerzas de izquierda, menos cuando a pesar de algunas dificultades o errores del presidente Castillo se han puesto temas importantes sobre la mesa", dijo a esta agencia Mendoza del partido Nuevo Perú-Juntos (centroizquierda), quien apoyó al actual presidente en la segunda vuelta electoral de junio pasado.Consideró que si los sectores realmente están a favor del cambio, "es fundamental que apoyen en el proceso de cambio, con sus dificultades o riesgos".El presidente se enfrentó a una crisis política cuando nombró el 29 de julio a Bellido como el primer ministro de su primer gabinete ministerial.Bellido tuvo una gestión que se caracterizó por contradecir al presidente en asuntos políticos, además de enfrentarse frontalmente a la oposición, y salió del cargo el 6 de octubre por tener investigaciones en la fiscalía por terrorismo, apología al terrorismo y presunto lavado de activos.

