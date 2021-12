https://mundo.sputniknews.com/20211207/guaido-se-queda-solo-en-el-reparto-del-saqueo-1119075095.html

Guaidó se queda solo en el reparto del "saqueo"

Guaidó se queda solo en el reparto del "saqueo"

CARACAS (Sputnik) — Falta poco más de un mes para que se cumplan tres años de la autoproclamación del exdiputado opositor Juan Guaidó como "presidente... 07.12.2021, Sputnik Mundo

2021-12-07T19:50+0000

2021-12-07T19:50+0000

2021-12-07T19:50+0000

américa latina

venezuela

saúl ortega

juan guaidó

julio borges

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/109042/40/1090424025_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_6a645032e53b60a6642e5f058b557bfc.jpg

Para el diputado oficialista Saúl Ortega, las diferencias son por el reparto del despojo que habrían hecho a los bienes del Estado.Guaidó, quien ya venía debilitado, sufrió una grave pérdida de apoyo el 5 de diciembre, cuando Julio Borges, uno de sus principales colaboradores y quien fungía desde hace tres años como comisionado para relaciones internacionales del denominado "gobierno interino", presentó su renuncia acusando a esa instancia de haberse deformado, de cometer irregularidades con los activos públicos que tenía a cargo, y señalando que por tanto "debe desaparecer"."El gobierno interino ha derivado en una instancia que ha propiciado inaceptables acciones de corrupción que lastiman gravemente la lucha democrática y nos alejan de nuestro objetivo de libertad", expresó Borges en una conferencia de prensa virtual.Confesión de partePara Ortega, integrante de la Comisión de Asuntos Internacionales de la Asamblea Nacional —parlamento unicameral, de mayoría oficialista—, las declaraciones de Borges parecen ser una confesión de parte de los actos delictivos en los cuales, sostuvo, estuvo también "involucrado directamente"."Es una especie de confesión de uno de los personajes que ha estado involucrado en los actos delictivos de robo, pillaje [saqueo] contra la nación, no solamente [el caso de la compañía] Monómeros sino los activos que estaban en cuentas bancarias y [en la corporación petrolera] Citgo, y él es cómplice directo de Estados Unidos contra las instituciones venezolanas", expuso.El Gobierno de Nicolás Maduro ha acusado a Borges y a Guaidó del desmantelamiento y hurto de la petroquímica colombo-venezolana Monómeros, con el apoyo de Iván Duque.Las autoridades de esta nación sudamericana sostienen que los ingresos de estas empresas fueron robados por la dirigencia opositora para financiar sus gastos particulares.El parlamentario manifestó que Borges y Guaidó han contado además con el respaldo de Washington.Borges es solicitado por la justicia venezolana por los delitos de "traición a la patria", "homicidio intencional calificado en grado de frustración", "instigación pública continuada" y "conspiración", por su presunta participación en el intento de magnicidio contra Maduro en agosto de 2018.Ese mismo año, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) solicitó a Colombia la extradición del exdiputado, pero hasta el momento no se ha hecho efectiva, por lo cual la administración de Maduro acusa a Duque de protegerlo.En septiembre pasado, la organización política Primero Justicia, de la cual forma parte Borges, anunció que no participaría más en los espacios que atienden la gestión de los activos de Venezuela en el exterior, y pidió una revisión de su manejo por parte del interinato de Guaidó.A las fuertes críticas contra Guaidó se suma la del también opositor Henrique Capriles, quien ha dicho que el gobierno interino "murió" en abril de 2019, cuando el intento de golpe de Estado contra Maduro.Por ahora, Guaidó no se ha pronunciado sobre los señalamientos y la renuncia de Borges.Mientras, se espera que este 7 de diciembre Borges presente ante la Asamblea Nacional que dirige la oposición liderada por Guaidó y considerada como paralela, un paquete de reformas para el gobierno interino.

https://mundo.sputniknews.com/20211206/la-oposicion-de-juan-guaido-comienza-a-desplomarse---1119039247.html

https://mundo.sputniknews.com/20211206/onu-reconoce-a-gobierno-de-maduro-como-representante-legitimo-de-venezuela-1119038536.html

venezuela

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Kelly Carreño

Kelly Carreño

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Kelly Carreño

venezuela, saúl ortega, juan guaidó, julio borges