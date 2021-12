https://mundo.sputniknews.com/20211207/contraloria-de-ecuador-archiva-investigacion-a-lasso-por-papeles-de-pandora-1119078916.html

Contraloría de Ecuador archiva investigación a Lasso por Papeles de Pandora

Contraloría de Ecuador archiva investigación a Lasso por Papeles de Pandora

QUITO (Sputnik) — La Contraloría General de Ecuador decidió archivar una investigación contra el presidente, Guillermo Lasso, por el caso denominado Papeles de... 07.12.2021, Sputnik Mundo

"El contralor General del Estado dictamina archivar el proceso del señor Guillermo Alberto Lasso Mendoza, por no encontrar elementos objetivos que demuestren que, a las fechas de inscripción de la candidatura para Presidente Constitucional de la República del Ecuador, y de posesión en dicho cargo, era propietario directo o indirecto de bienes o capitales en jurisdicciones o regímenes considerados como paraísos fiscales", dice la resolución suscrita por el contralor Carlos Riofrío.Lasso tampoco fungía como directivo en sociedades establecidas, constituidas o domiciliadas en guaridas fiscales al momento de inscribir su candidatura, el 23 de septiembre de 2020, ni al tomar posesión como jefe de Estado (24 de mayo pasado), agrega el documento.La resolución se aprobó el 3 de diciembre, aunque recién se divulgó este martes 7.La legislación ecuatoriana prohíbe desde 2017 tener bienes o capitales en guaridas fiscales para el desempeño de una dignidad de elección popular.El propio mandatario pidió ser investigado por la Contraloría de su país, tras la publicación el pasado 3 de octubre de los denominados Papeles de Pandora, por parte del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), que vincularon a Lasso hasta con 14 sociedades financieras en Panamá y Dakota del Sur, Estados Unidos,Según la Contraloría, en las fechas descritas Lasso no tenía relación con Da Vinci Foundation, Barberini Foundation, Nora Group Investment Corp, Fundación Bienes Raíces, Bernini Foundation, Petro Overseas S.A., Tintoretto International Foundation, Bretten Holdings Inc., Banisi S.A., Banisi Holding S.A. y Banisi International Foundation, localizadas en Panamá.Tampoco encontró que Lasso haya estado vinculado con las compañías Positano Trade LLC, ubicada en el estado de Delaware, Estados Unidos, y Brother's Investment, en islas Caimán, ambos considerados guaridas fiscales, detalla la resolución.De igual manera, según la Contraloría, el presidente no figuraba como propietario ni accionista de las firmas Bretten Trust y Liberty U.S. Trust, localizados en Dakota del Sur, que no es considerado una guarida fiscal o régimen fiscal preferente.La decisión del organismo de control se hizo pública a horas de que en el Pleno de la Asamblea Nacional (parlamento) se someta a votación el informe aprobado por la Comisión de Garantías Constitucionales sobre el caso Papeles de Pandora, cuyas recomendaciones no tienen carácter vinculante.En lo principal, dicho informe, aprobado el pasado 5 de noviembre con seis votos a favor, dos en contra y una abstención, señala que Lasso incumplió el pacto ético aprobado en 2017 que prohibió tener bienes o capitales en guaridas fiscales para el desempeño de un cargo de elección popular.Este martes 7, tras conocerse la resolución, la Secretaría de Comunicación de la Presidencia señaló a través de una nota de prensa que el dictamen de la Contraloría comprobó documentadamente que el jefe de Estado no incumplió con la prohibición legal para inscribir su candidatura.Además, resaltó que la ley establece que la Contraloría es la única autoridad competente para analizar y juzgar si un funcionario público cumplió o no con el compromiso de no tener bienes en guaridas fiscales.

