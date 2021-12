https://mundo.sputniknews.com/20211207/como-hacer-que-whatsapp-te-notifique-cuando-alguno-de-tus-contactos-se-conecta-1119067638.html

Cómo hacer que WhatsApp te notifique cuando alguno de tus contactos se conecta

Cómo hacer que WhatsApp te notifique cuando alguno de tus contactos se conecta

Como en los tiempos del MSN Messenger, la popular sala de chat de principios de siglo, una extensión de WhatsApp web para escritorio puede permitirte recibir... 07.12.2021, Sputnik Mundo

Activar esta función es muy sencillo, simplemente hay que descargar la extensión de la aplicación de mensajería instantánea para el navegador de Google, "WA Web Plus for WhatsApp".Una vez instalada, hay que presionar el ícono de extensiones de Chrome, una figura de rompecabezas, identificar la extensión de la app y oprimirla. Eso desplegará un menú de funciones, entre las que figura "Notificar sobre contactos en línea".Tras palomear esa opción, la aplicación te notificará cuando tus contactos se conecten a la aplicación: "Eduardo ya está en línea", "Daniela ya está en línea", podrás leer en tu pantalla.Esta herramienta de la extensión en Chrome de WhatsApp es sólo una de sus opciones, pues también te permite fijar chats ilimitados, personalizar tu fondo de chat, anclar mensajes no leídos a la parte superior o desenfocar nombres, fotos y mensajes de tus contactos.También podrás ocultar tu estado en línea o tu proceso de escritura o inhabilitar las famosas palomitas azules de los mensajes leídos, así como evitar que tu destinatario sepa si ya escuchaste sus mensajes de voz.Todo esto a unos clics de distancia para la versión de escritorio de tu aplicación.

