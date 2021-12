https://mundo.sputniknews.com/20211207/alerta-en-espana-por-la-llegada-de-un-frente-frio-que-bajara-la-cota-de-nieve-hasta-los-400-m-1119051119.html

Alerta en España por la llegada de un frente frío que bajará la cota de nieve hasta los 400 m

Alerta en España por la llegada de un frente frío que bajará la cota de nieve hasta los 400 m

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha pedido a los conductores que adelanten la vuelta a casa de las vacaciones del puente de la Constitución y la... 07.12.2021, Sputnik Mundo

El puente de la Constitución es uno de los festivos que los españoles aprovechan para viajar. Además, en el caso de los residentes en Madrid se puede alargar unos días más, ya que el 8 de diciembre también es festivo por celebrarse el día de la Inmaculada. Sin embargo, en esta ocasión el tiempo no acompaña. La previsión de nevadas ha puesto en alerta a la DGT que ha pedido a los conductores que adelante su regreso a casa para evitar situaciones de riesgo en la carretera.Y es que la previsión de nevadas no afecta únicamente a carreteras secundarias. Según advierte el organismo las vías de alta capacidad también se podrían ver afectadas. Por este motivo también han pedido a los ciudadanos que residen en la mitad norte de España que no realicen desplazamientos que no sean imprescindibles.El 8 de diciembre entra en España un frente frío que bajará la cota de nieve hasta alturas de 400 y 800 metros en el extremo norte peninsular. En el centro podría nevar a partir de los 600 metros y en el sudeste de la península a partir de los 1.000 metros.Según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), el martes 7 de noviembre podrían acumularse más de 15 cm de nieve en 24 horas en el entorno de los Pirineos, la Cordillera Cantábrica y en los sistemas Central e Ibérico.Sin embargo, después de la tormenta llegará la calma. Las previsiones para el fin de semana auguran que el tiempo estable se adueñará de la península una vez que el frente frío pase de largo.

