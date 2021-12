https://mundo.sputniknews.com/20211207/aguilas-negras-amenazan-a-victimas-de-violencia-de-estado-en-colombia-1119078239.html

'Águilas Negras' amenazan a víctimas de violencia de Estado en Colombia

Organizaciones sociales de América Latina se solidarizan con el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado de Colombia (Movic) tras ser amenazado.

'Águilas Negras' amenazan a víctimas de violencia de Estado en Colombia Organizaciones sociales de América Latina se solidarizan con el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado de Colombia (Movic) tras ser amenazado. En otro orden, abordamos el colapso del sistema carcelario en Ecuador por el aumento de la violencia. Estas y más noticias en 'En Órbita'.

Este sábado 4 la congresista opositora María José Pizarro denunció haber recibido un folleto que da cuenta de una amenaza firmada por el grupo paramilitar Águilas Negras bloque capital —asociado a la violencia política en Colombia desde la década del 2000 y financiados por el narcotráfico—.La amenaza es contra la representante, el candidato a la presidencia Gustavo Petro, y el senador por Comunes, ex miembro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Carlos Antonio Lozada, entre otras 20 personas.También contra el Movice, la organización Asociación Nacional De Ayuda Solidaria (Andas), el colectivo de abogados José Alvear Restrepo y militantes de primera línea.“Sepan que ha llegado su hora, no vamos a tolerar que uno más de los asesinos de nuestros campesinos lleguen a ocupar cargos públicos”, dice el texto."Todos los militantes de primera línea que tenemos identificados serán las primeras cabezas que rodarán como ejemplo (...) dice el panfleto que agrega "Colombia limpia de asesinos comunistas".En Órbita dialogó con el vocero de Movice, Luis Alfonso Castillo, quien dijo que se realizaron denuncias públicas sobre las amenazas pero que el accionar de la justicia deja mucho que desear."Las denuncias ante la fiscalía en ningún caso (..) prosperan", dijo y agregó que las investigaciones "se archivan, no hay investigación, no se hacen los seguimientos" correspondientes.En los últimos años el grupo Águilas Negras ha enviado este tipo de intimidaciones a diferentes actores políticos y sociales de Colombia pero las autoridades aseguran que no existe tal comando en tanto no hay referencias de su presencia en territorios.Para el entrevistado la ofensiva se trata de una estrategia de la derecha y del gobierno."A nosotros nos parece que esto es parte también de una estrategia de la inteligencia militar que busca (...) intimidar, amedrentar,que la gente no haga lo que tenga que hacer en materia de denuncia en relación a los derechos humanos".En esta edición de En Órbita también abordamos —entre otros temas— las tensiones entre Estados Unidos y China. Y además sobre el reconocimiento del Gobierno de Nicolás Maduro ante la Asamblea General de la ONU, con la negativa de solo 16 de 193 países.En Uruguay En Órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas. En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

