Acusan desde EEUU a China de idear una base naval en el Atlántico

Según WSJ, que hace referencia a fuentes no identificadas del Gobierno estadounidense, se trata de planes para construir una instalación militar china en la pequeña pero estratégicamente situada Guinea Ecuatorial. Presumiblemente, la instalación se construirá en la ciudad de Bata, que ya cuenta con un puerto comercial previamente construido por China.Si la información obtenida por las agencias de inteligencia estadounidenses es cierta, China podría tener su segunda base naval en África tras aquella abierta en 2017 en Yibuti, en la costa del Golfo de Adén. Desde entonces, se han realizado importantes inversiones en la instalación, con un atracadero de 330 metros para el amarre de grandes buques (hasta los portaviones, inclusive) terminado a finales de 2019. Según fuentes abiertas, entre 1.000 y 2.000 militares chinos están actualmente destinados allí. Y su tarea es mantener la pista de 400 metros, así como las fragatas y destructores de la armada china que visitan Yibuti y operan en el Cuerno de África y el océano Índico occidental.El propio Washington cuenta con una red de casi tres docenas de instalaciones militares permanentes (Enduring) y no permanentes (Non-Enduring) en África. Así, según The Intercept, el presupuesto del Pentágono para el año fiscal 2019 incluía fondos para 29 bases estadounidenses en 15 países africanos. Se cree que en este momento hay unos 7.000 soldados estadounidenses desplegados en África para formar a las fuerzas de seguridad locales y llevar a cabo operaciones antiterroristas. Estas operaciones se llevan a cabo con éxito variable, Estados Unidos sufre ocasionalmente bajas sensibles. En octubre de 2017, por ejemplo, cuatro boinas verdes estadounidenses murieron en un enfrentamiento en Níger, y a principios de 2020, militantes atacaron una base estadounidense en Kenia, y mataron a tres ciudadanos estadounidenses.Sin embargo, el jefe del Comando de África de EEUU (AFRICOM), Stephen Townsend, está prestando mayor atención a los planes de China en su área de responsabilidad y los cotilleos una nueva base china en la costa atlántica del continente "le preocupa enormemente", según había declarado anteriormente este mismo general a Associated Press. Para evitar que los planes de Pekín se hagan realidad, los estadounidenses ya han empezado a ejercer presión sobre Malabo oficial.Todavía no está claro si Washington podrá imponer sus intereses antichinos interfiriendo directamente en los asuntos internos de un pequeño país africano; las autoridades de Guinea Ecuatorial todavía no han emitido ninguna declaración oficial. Al mismo tiempo, está claro que Pekín difícilmente renunciará a su tarea estratégica: "respaldar" sus considerables inversiones en el proyecto comercial y económico global 'Un cinturón, una ruta' proyectando su propia fuerza militar en el extranjero. Y la única manera de conseguirlo es asegurar la presencia física del EPL en los territorios de países extranjeros situados lejos de las fronteras de China. Sin embargo, aparte del reciente establecimiento de su primera base naval de ultramar en Yibuti, China no ha tenido antes ninguna experiencia en este sentido, y la tarea de aumentar este éxito está entre las prioridades de China.Todavía no está claro si Washington podrá imponer sus intereses antichinos interfiriendo directamente en los asuntos internos de un pequeño país africano; las autoridades de Guinea Ecuatorial todavía no han emitido ninguna declaración oficial.

