Uruguay decomisó y casi destruye 7 máscaras mexicanas de alto valor cultural

Siete máscaras de entre 50 y 70 años de antigüedad provenientes de México, podían poner en riesgo la seguridad fitosanitaria de Uruguay.

Las máscaras, elaboradas en madera, cuero y otros materiales naturales, forman parte de una colección privada. Las piezas iban a ser exhibidas en el Museo de Arte Precolombino e Indígena (MAPI) en Montevideo, tras un trabajo en coordinación con la Embajada de México en Uruguay.Sin embargo, en la madrugada del sábado 4, en el Aeropuerto de Carrasco, fue confiscado el paquete con las siete máscaras que traía el ensayista, economista y profesor uruguayo Claudio Rama Vitale desde México.La Dirección General de Control de Inocuidad Animal del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) de Uruguay, casi destruye las piezas antiguas etnográficas, históricas, de alto valor cultural en México y América Latina."De nada bastó argumentar que las máscaras eran antigüedades y que tenían más de 50 años seguramente, que habían estado más de 8 meses guardadas en cajas en una Galería de Arte de México esperando a que fuera a buscarlas y que al abrirlas en una rigurosa revisión no se había constatado que hubiera elementos de infección o polillas u otras", escribió Rama Vitale en el portal de noticias Grupo Multimedio."Si hubiera alguna bacteria alcanzaría con fumigar y no destruir, pero todo quedó a la arbitrariedad de los funcionarios", señaló Rama Vitale al portal de noticias uruguayo LaRed21.En la mañana del sábado, "asustado", Rama Vitale publicó en las redes la decisión de las autoridades."Gracias a la difusión de las redes, comenzaron a llegar llamadas y comunicaciones de muchas personas asombradas de la injusta situación, de la falta de garantías y de la necesidad de encauzar un proceso racional en dicha confiscación", escribió. Rama Vitale aseguró que cuenta con un lugar especial donde depositar las máscaras con un "control de calidad permanentemente". Aseguró que aunque "hay problemas normales de infecciones, bichos, de humedad", el control es "de altísima calidad", explicó a LaRed21.El académico tiene más de 800 piezas de este tipo desde hace tres décadas; en 2017 creó la Fundación de Máscaras Latinoamericanas, que está inscripta ante el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) del país. Desde hace más de 10 años Rama Vitale envía sus piezas al MAPI para su exposición."Estas piezas venían para algo que estábamos proyectando, que hemos hablado con el embajador de México. Estábamos buscando piezas específicas de guerreros en un pueblo muy especial", contó Rama Vitale. Las máscaras habían sido adquiridas hace meses en el estado mexicano de Guerrero, en donde hay una riquísima y antiquísima historia de pueblos originarios.El domingo 5 el director nacional de la Comisión Patrimonio de Uruguay, Willy Rey, informó a Rama Vitale que, tras conversar con el ministro del MEC, Pablo da Silveira —que a su vez estuvo en contacto con el ministro del MGAP, Fernando Mattos—, no destruirían las máscaras, sino que comenzarían un "procedimiento de revisión técnica".Rama Vitale asegura que, tal vez "lo más importante" de la situación que se desató tras el decomiso, es la posibilidad —planteada por Rey— de proponer un cambio en la norma para que este tipo de piezas no sea destruida inmediatamente, sino sometidas a un informe técnico para asegurarse de la ausencia de riesgos.

