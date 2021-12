https://mundo.sputniknews.com/20211206/reprobaste-este-profe-mexicano-tiene-una-cumbia-para-aliviarte-el-trago-amargo--video-1119041202.html

¿Reprobaste? Este profe mexicano tiene una cumbia para aliviarte el trago amargo | Video

¿Reprobaste? Este profe mexicano tiene una cumbia para aliviarte el trago amargo | Video

La amargura de la reprobación puede hacer muy angustiante la vida escolar en la educación básica, por eso este 'tiktoker' mexicano busca maneras alternativas... 06.12.2021, Sputnik Mundo

2021-12-06T21:59+0000

2021-12-06T21:59+0000

2021-12-06T21:59+0000

estilo de vida

música

cumbia

méxico

tiktok

🎭 arte y cultura

💢 insólito

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/06/1119041735_0:0:924:520_1920x0_80_0_0_fcdf514ad61938bcedb0859c41dede26.png

Enfocado principalmente en contenido sobre la enseñanza y la vida escolar, el usuario @profejuanji, Juan Ji Holguín, diseño una manera de notificar la reprobación a ritmo de cumbia, basado en Tus jefes no me quieren, la canción de Grupo Ensamble."Te comunico que estás reprobado, la materia no alcanzaste a pasar, ya nos tocará vernos en el extra, mejor no te agüites y ponte a estudiar", dice el usuario, quien asegura que además de hacer videos de entretenimiento para Tiktok sí ejerce la docencia en la vida real, fuera de las cámaras."Así a veces pasa, ya ni te preocupes, ojalá que no te pegue tu mamá, reprobaste, ¿ya ves?, para qué no entregas tus tareas", agrega @profejuanji en un video con más de 110.000 likes y más de 1.000 comentarios.Además, el educador hizo una contraparte de la reprobación con un video donde anuncia a sus supuestos alumnos que aprobaron la materia, en una cuenta con más de 789.000 seguidores y que ya acumula casi 27 millones de "Me gusta".El artista del video breve también ha hecho episodios donde simula que un profesor de secundaria da clases en la universidad, uno de universidad en la secundaria o bien de educadores en distintos estados de la República mexicana.

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

música, cumbia, méxico, tiktok, 🎭 arte y cultura, 💢 insólito