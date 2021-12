https://mundo.sputniknews.com/20211206/presidente-uruguayo-pasara-la-navidad-con-militares-uruguayos-en-el-congo-1119040727.html

Presidente uruguayo pasará la Navidad con militares en el Congo

La Navidad de 2021 no será una más para el presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, que decidió no vivir las fiestas tradicionales con su familia en la residencia presidencial sino hacerlo a más de 8.000 kilómetros de distancia, en la República Democrática del Congo. Es que el mandatario aceptó una invitación para visitar a los militares uruguayos apostados en el país africano durante las fiestas tradicionales.La intención del presidente de viajar al Congo en Navidad fue confirmada por el ministro de Defensa uruguayo, Javier García, que también participará de la visita. El ministro explicó a medios uruguayos que las autoridades partirán desde Montevideo el 23 de diciembre para llegar el sábado 24 a la ciudad de Goma, capital de la provincia de Kivu del Norte, en el este del país, donde se encuentra la base militar principal de Uruguay.El itinerario de Lacalle Pou en el Congo también prevé compartir la Noche Buena con los efectivos militares uruguayos en Goma para luego partir en helicóptero, ya el 25 de diciembre, hacia otro de los campamentos del Ejército en el país. Ese mismo día, el presidente visitará la ciudad de Bukavu, al sur de Goma y a orillas del lago Kivu, donde está asentado el último contingente de la Fuerza Aérea Uruguaya que permanece en territorio congolés.Uruguay es uno de los países del mundo que envía tropas hacia la República Democrática del Congo en el marco de la Monusco (Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo), establecida en 2001 por el Consejo de Seguridad de la ONU con el objetivo de restablecer la paz luego de la Segunda Guerra del Congo (1998-2003).Actualmente, el país sudamericano cuenta con más de 800 efectivos militares desplegados en el Congo, entre el Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada Nacional. Dado que los contingentes rotan anualmente, y de acuerdo a datos oficiales, desde el comienzo de la misión, hace veinte años, más de 20.000 soldados uruguayos pasaron por el país africano desde 2001. Con poco más de 3 millones de habitantes, Uruguay es el país que aporta más militares a la Misión de Paz de ONU en el Congo, en relación a su población.García dio a entender que la visita a los soldados durante la Navidad fue una "iniciativa" del presidente uruguayo y aseguró que "la Navidad tiene algo muy especial" para "compatriotas que van a estar lejos de la familia durante un año".De todos modos, la intención de Lacalle Pou de visitar a las tropas uruguayas en el exterior coincidió con la publicación de un artículo del diario uruguayo El Observador que consigna que el Estado uruguayo recibió, desde 2003 a la fecha, 47 denuncias por la actuación de soldados uruguayos en Misiones de Paz de Naciones Unidas, la mayoría de esas vinculadas a casos de abuso o explotación sexual. Si bien la mayor parte de las denuncias refieren a casos registrados en la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (Minustah), el diario uruguayo consigna que uno de los casos refería a un episodio sucedido en el Congo en 2002.La publicación de la situación motivó que el presidente uruguayo fuera consultado sobre si aprovecharía la visita para hablar con los militares uruguayos sobre este tipo de denuncias, durante una rueda de prensa.Enseguida, el mandatario sostuvo que "obviamente la conducta y la ética de los funcionarios y las fuerzas armadas debe ser una" y reiteró: "No voy a ir un 24 de diciembre, con uruguayos que están lejos de su familia, a darle lecciones de moral que en realidad las deberíamos tener todos".

