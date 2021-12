https://mundo.sputniknews.com/20211206/polonia-espera-que-biden-muestre-firmeza-en-la-conversacion-con-putin-1119013751.html

Polonia espera que Biden muestre firmeza en la conversación con Putin

VARSOVIA (Sputnik) — Polonia espera que el presidente de EEUU, Joe Biden, adopte una postura firme en su conversación por videoconferencia con el mandatario... 06.12.2021, Sputnik Mundo

2021-12-06T11:19+0000

2021-12-06T11:19+0000

2021-12-06T11:24+0000

internacional

rusia

vladímir putin

eeuu

polonia

joe biden

Según Przydacz, el presidente estadounidense no debería debatir con Putin las llamadas "líneas rojas", puesto que centrarse en este tema significaría dejar al Kremlin establecer las reglas del regateo político.Biden expresó el viernes pasado que "no aceptaría líneas rojas de nadie" en referencia a las recientes declaraciones de Putin, quien advirtió que el eventual despliegue de armas de ataque en Ucrania sería una "línea roja" para Rusia.Biden y Putin mantendrán una conversación por videoconferencia el 7 de diciembre.El tema de Ucrania y el aumento de la presencia militar de la OTAN cerca de las fronteras de Rusia serán unos de los principales puntos.El Kremlin espera una larga y detallada reuniónPor su parte, el portavoz de la presidencia rusa, Dmitri Peskov, comunicó que el Kremlin confía en que la videoconferencia entre los presidentes de Rusia y Estados Unidos, Vladímir Putin y Joe Biden, será extensa y detallada."Creemos que será una videoconferencia bastante detallada y extensa. Será una conversación por una línea protegida de vídeo", dijo Peskov.El representante del Kremlin especificó que la reunión está programada para las 15.00 GMT y no será transmitida en directo al público.A la pregunta de si más personas participarán en la videoconferencia, Peskov afirmó que será una conversación directa entre los dos mandatarios pero no se puede asegurar "quién esté al lado del presidente Biden".El portavoz negó que Putin planee hacer declaraciones tras la videoconferencia.

