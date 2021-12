https://mundo.sputniknews.com/20211206/los-productos-que-los-retrasos-en-la-cadena-de-suministros-pueden-encarecer-en-mexico-1119032954.html

Los productos que los retrasos en la cadena de suministros pueden encarecer en México

Los productos que los retrasos en la cadena de suministros pueden encarecer en México

El sector tecnológico ha sido de los más afectados desde el inicio de la pandemia por COVID-19, la cual ha afectado la cadena de suministros, lo que puede... 06.12.2021, Sputnik Mundo

2021-12-06T22:20+0000

2021-12-06T22:20+0000

2021-12-06T22:20+0000

💬 opinión y análisis

📈 mercados y finanzas

méxico

economía

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/11/1117217573_0:760:1536:1624_1920x0_80_0_0_de52954889f288869482776dd65e636a.jpg

El 2019 fue el último año en que el mundo disfrutó de la llamada "vieja normalidad", pues ante la llegada del COVID-19, la dinámica en todos los aspectos ha cambiado y la economía es uno de los sectores más afectados. En el caso de México, el país registró recientemente una inflación del 7,05% en la primera quincena de noviembre, una cifra que representa el mayor nivel en los últimos 20 años. Un aspecto determinante han sido los retrasos que se han presentado en las cadenas de suministros, un hecho que ha generado que los precios de algunos productos se encarezcan debido a la falta de insumos para su producción y los retrasos que estos presentan. Con ella coincide Erik Meade, líder de DHL Global Forwarding México, quien indicó que fue el cierre de fronteras lo que vino a "rematar" los problemas en las cadenas. "Cuando estos confinamientos se extendieron al resto del mundo, el cierre de fronteras y la supresión de los vuelos de pasajeros restaron al mercado más del 50 % de su capacidad de transportar cargas por vía aérea", abundó.Al respecto, Aguilar Vela señaló que los efectos de la pandemia en la cadena de suministros se pueden ver reflejados en un alza de precios en sectores focalizados."Hay agencias que dicen: "Sí puedes comprar un coche, pero te lo entrego en ocho meses". Estas son situaciones que nunca habíamos experimentado y son situaciones que han hecho que aumente el precio de muchos artículos y, por ende, estamos experimentando a nivel mundial un efecto inflacionario importante", agregó. Otro aspecto que puede encarecer los precios en el mercado es el tema de la transportación, pues aunque algunas empresas como DHL buscan optimizar costos agrupando envíos o mejorando la eficiencia de carga, lo cierto es que, en general, "los costos de transporte en el mercado son más elevados, lo que puede tener un cierto impacto en algunos productos", puntualizó Erik Meade. Si bien en México no se puede hablar de una escasez como tal, lo cierto es que sí hay una oferta limitada, sobre todo en el sector tecnológico, informó Aguilar Vela. "Hay unidades limitadas y las empresas que venden estos productos han sido muy transparentes al decir: "Hay unidades limitadas y vamos a vender lo que tenemos, pero no vamos a poder surtir toda la demanda" y eso es una realidad", agregó. La oportunidad disfrazada para MéxicoPero la pandemia puede significar para México una oportunidad para expandir su mercado, principalmente con su principal socio comercial: Estados Unidos,.Si bien México no puede reemplazar todas las cadenas de suministros de Asia, sí se puede dar paso a la diversificación del mercado.

https://mundo.sputniknews.com/20211119/amlo-mete-home-run-ante-china-eeuu-y-america-latina-1118453176.html

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Daniela Díaz https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0a/1115944088_0:0:574:574_100x100_80_0_0_06a36790881915015134b3c69766e57c.jpg

Daniela Díaz https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0a/1115944088_0:0:574:574_100x100_80_0_0_06a36790881915015134b3c69766e57c.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Daniela Díaz https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0a/1115944088_0:0:574:574_100x100_80_0_0_06a36790881915015134b3c69766e57c.jpg

💬 opinión y análisis, 📈 mercados y finanzas, méxico