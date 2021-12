https://mundo.sputniknews.com/20211206/los-principales-temas-del-mercado-bursatil-que-hay-que-tomar-en-cuenta-para-2022-1119027935.html

Los principales temas del mercado bursátil que hay que tomar en cuenta para 2022

Los principales temas del mercado bursátil que hay que tomar en cuenta para 2022

La pandemia, la inflación, la descarbonización, el metauniverso y las noticias de China están entre los principales factores que tendrán un gran impacto en los... 06.12.2021, Sputnik Mundo

2021-12-06T17:38+0000

2021-12-06T17:38+0000

2021-12-06T17:38+0000

economía

china

ubs

📈 mercados y finanzas

inversiones

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/107547/22/1075472260_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_4835befecdce8bfe3578e41055ff5089.jpg

COVID-19Los índices bursátiles continuarán siendo afectados por el coronavirus independientemente de las nuevas cepas y su impacto en los seres humanos. Según los analistas consultados por Bloomberg, si el COVID-19 sigue causando estragos, el aislamiento de los infectados puede tener impactos más que negativos.Agregó que inclusive en el caso hipotético de que el virus desapareciera, seguiría afectando a la dinámica de los mercados bursátiles, ya que los gobiernos perderían sus razones para el estímulo fiscal y monetario, los dos principales motores del mercado este año.La inflaciónSi inclusive las presiones inflacionistas se reducen en los próximos meses, es poco probable que se produzca un repunte porque, según la publicación, esa evolución ya está incorporada a los precios.En un escenario en el que las presiones sobre los precios persisten o incluso se intensifican, la situación podría complicarse. En primer lugar, la renta variable ya no protegería de la inflación porque un aumento sostenido de los precios por encima del 4% provoca una disminución de los beneficios y de las cotizaciones, según explicó el analista Florian Ielpo, responsable de macroeconomía y multiactivos del grupo bancario suizo Lombard Odier.Además, la alta inflación también obligaría a los bancos centrales a endurecer la política monetaria. Esto supone un aumento de los costes de los préstamos para los países muy endeudados y el agotamiento de la liquidez del mercado.La descarbonizaciónEl paso a la neutralidad climática es una de las razones por las que la inflación puede seguir siendo alta. Bloomberg lo explica al señalar que el aumento de los precios del carbono y los impuestos medioambientales incrementan los costes de producción de las empresas industriales, mientras que la escasa inversión en la producción de combustibles fósiles contribuye a un aumento de los precios de la energía. Esto, a su vez, puede frenar el crecimiento económico y afectar negativamente a la producción.Por otro lado, la descarbonización crea oportunidades de inversión sin precedentes.El metauniversoPor otro lado, el impulso de crear mundos digitales donde los usuarios pueden comunicarse, jugar y hacer negocios desde las redes sociales hasta las plataformas de juegos, según la publicación, puede ser positivo para muchas empresas.ChinaPekín ha tomado este año medidas drásticas para frenar los beneficios de los gigantes tecnológicos y las empresas de formación, ha impuesto restricciones a los préstamos a promotores para reducir su dependencia del sector. Al mismo tiempo, las fuertes subidas de precios han dificultado a las empresas el mantenimiento de las tasas de crecimiento de los beneficios y como el Banco Central chino no ha recurrido a una fuerte política de flexibilización, el crecimiento económico del país se ha ralentizado.En este contexto, el índice MSCI China se desplomó hasta casi sus niveles más bajos desde 2006 y el índice Hang Seng Tech de alta tecnología de Hong Kong alcanzó su nivel más bajo desde su lanzamiento el pasado julio.Pero la mayoría de los analistas siguen siendo muy optimistas respecto a las acciones chinas. La empresa de inversión BlackRock cree que ya se ha superado el punto álgido del endurecimiento normativo de China. Además, las autoridades chinas están tomando más medidas de estímulo que empezarán a afectar a la economía en 2022.Los analistas de Goldman Sachs también ven buenas oportunidades de inversión en la apuesta de China por las energías renovables. Mientras que la empresa financiera UBS, señala que una regulación más estricta ya está descontada en el mercado y espera que los beneficios y las valoraciones de las empresas chinas aumenten.En resumen, Bloomberg destaca que estar al tanto de los factores mencionados no es garantía de una alta rentabilidad en la bolsa en 2022.

https://mundo.sputniknews.com/20211030/que-es-el-hidrogeno-verde-y-que-implicancias-tiene-su-produccion-para-america-latina-1117708109.html

https://mundo.sputniknews.com/20210907/asi-es-como-china-planea-convertirse-en-la-economia-lider-del-mundo-1115797652.html

china

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

china, ubs, 📈 mercados y finanzas, inversiones