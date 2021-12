https://mundo.sputniknews.com/20211206/lopez-obrador-no-hacemos-espionaje-pero-si-hay-inteligencia-1119020123.html

López Obrador: "No hacemos espionaje, pero sí hay inteligencia"

López Obrador: "No hacemos espionaje, pero sí hay inteligencia"

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseveró que parte de su trabajo es tener información, pero no con base en actos de espionaje. 06.12.2021, Sputnik Mundo

En su conferencia de prensa de este 6 de diciembre desde el Palacio de Gobierno, en la Ciudad de México, el mandatario mexicano aseveró que en su Gobierno no hay espionaje, pero sí tareas de inteligencia. "Sobre todo porque me informa la gente de todo lo que pasa", apuntó López Obrador, al pronunciarse sobre el caso del senador morenista Julio Menchaca, quien fue acusado de haber rentado un taxi aéreo para ir a Sinaloa. Sobre este acto, que va en contra de la política eje de austeridad del Gobierno de México, el presidente mexicano indicó que no tiene suficiente información al respecto; sin embargo, pidió que si hay alguna ilegalidad se debe presentar una denuncia.Con la llegada de López Obrador a la Presidencia de México el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), el cual durante años fue señalado como el ente encargado de tareas de espionaje en el país, desapareció y fue sustituido por el Centro Nacional de Inteligencia, el cual está a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional.

