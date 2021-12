https://mundo.sputniknews.com/20211206/las-redes-tunden-a-lopez-doriga-tras-acusar-que-amlo-se-subio-en-un-simulador-en-santa-lucia-1119035895.html

Tunden en redes a López-Dóriga tras acusar que AMLO se subió en un simulador en Santa Lucía

Tunden en redes a López-Dóriga tras acusar que AMLO se subió en un simulador en Santa Lucía

Un video donde el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, recorre en tren el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) se convirtió en una... 06.12.2021, Sputnik Mundo

El material fue compartido por el propio López Obrador en su cuenta de Twitter desde el interior del tren que conectará la nueva terminal aérea con la colonia Buenavista, en el centro de la Ciudad de México.Sin embargo, casi de inmediato, periodistas opositores al Gobierno actual como Joaquín López-Dóriga y el caricaturista Alarcón cuestionaron la veracidad del material y aseguraron que el mandatario usó un simulador, pues en la parte final las ventanas cambian súbitamente a blanco.Figuras como el exdiputado federal Fernando Belanzaurán y el exsenador Javier Lozano fueron algunas de las voces que se lanzaron contra López Obrador, y hasta el expresidente Felipe Calderón se burló y pidió la aclaración por parte de Ana García Vilchis, encargada de la sección Las mentiras de la semana.Comparten imágenes del trenLuego de que el tema se volvió tendencia, algunos usuarios compartieron fotos y videos del mismo tren pero desde otra perspectiva con el fin de demostrar que el vehículo existe y es funcional.Algunas de las imágenes compartidas fueron publicadas por las cuentas de Twitter de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y del gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, quienes acompañaron al presidente en el recorrido.Hasta el momento las autoridades no han aclarado por qué la imagen se corta de esa manera o si efectivamente se usó un simulador, aunque el presidente fue cuestionado por el tema durante la conferencia matutina, pero no respondió la pregunta.La acusacíón fue tomada por simpatizantes de la Cuarta Transformación con humor y comenzaron a compartir memes para burlarse de quienes acusan al presidente de crear un simulador de tales magnitudes.Incluso los internautas que no apoyan a la 4T criticaron el tuit de López-Dóriga.

