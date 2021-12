https://mundo.sputniknews.com/20211206/isabel-llano-pesarse-es-autosabotearse-normalicemos-engordar-en-navidad-y-que-no-pase-nada-1118810610.html

Isabel Llano: "Pesarse es autosabotearse, normalicemos engordar en Navidad, y que no pase nada"

Isabel Llano es una nutricionista de andar por casa, en el mejor sentido del término. La 'influencer' se ha hecho famosa y sus libros acumulan millones de... 06.12.2021, Sputnik Mundo

Isabel Llano empezó a hacer videos de YouTube en 2009, cuando todavía no había muchas chicas que se dedicasen a contar sus hábitos de vida a través de internet. Ella, que había estudiado Ingeniería Informática y era profesora en un colegio, comenzó a grabarse porque le encantaba "contar historias", según cuenta en esta entrevista para Sin Tapujos.Y sin proponérselo, pasó de acumular millones de visualizaciones en un vídeo sobre "cómo hacerse un moño con dos calcetines" a hacer vídeos de cocina, recetas, alimentación y hábitos saludables como si fuese nuestra mejor amiga o nuestra vecina; esa que llama a la puerta para pedir un poco de sal y de paso nos deja la última versión de su receta del bizcocho de limón y yogur que tanto nos gusta.La nutricionista por sorpresa aplica a las redes lo que ella sabe por acumulación y experiencia personal; y a día de hoy se ha convertido en una de las influencers más seguidas en internet y sus libros ocupan los primeros puestos en el top ventas de España.Su último recopilatorio de recetas "de las de toda la vida": Come genial y no hagas dieta nunca más, explica cómo perdió 20 kilos siguiendo su propio método y después de probar todas las dietas del universo. "Yo era víctima de la dieta de moda de turno; pero las dietas te generan ansiedad porque te imponen restricciones muy severas y eso, a la larga, hace que engordes más. El famoso efecto rebote", asegura.Llano va en contra de las modas "de marketing" que imponen algunos con los denominados "superalimentos" como si fuesen la panacea: "No nos obsesionemos con que ahora todo tiene que ser aguacate, avena y chía", asegura la experta. "Una fresa de toda la vida tiene las mismas propiedades que una baya de goji".La youtuber explica cuáles son sus "diez mandamientos" para enfrentar las próximas fiestas navideñas, cómo organizar una comida saludable sin restricciones y apta para intolerantes, el secreto para no quedarse nunca con hambre; y da las claves de su "Plan express para los excesos".También le hemos preguntado por la receta de su famoso roscón de Reyes y la respuesta es sorprendente: "Lo comes una vez al año. ¿Vas a molestarte en hacer un roscón saludable?".

