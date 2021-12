https://mundo.sputniknews.com/20211206/gobernador-de-jalisco-toca-la-puerta-en-palacio-nacional-dice-que-quiere-ser-presidente-de-mexico-1119042249.html

Gobernador de Jalisco toca la puerta en Palacio Nacional: dice que quiere ser presidente de México

Contemplado desde hace meses e incluso años en la especulación política, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, confirmó en entrevista con el diario español... 06.12.2021, Sputnik Mundo

"Estoy absolutamente claro de que no voy a faltar a mi responsabilidad política con este país, sé que me va a tocar jugar un rol y si ese rol es el de ser candidato pues creo estar más que preparado para hacerlo", declaró el mandatario local en diálogo con el reportero David Marcial Pérez.Dimanado del partido Movimiento Ciudadano (MC), quien convirtió a Samuel García en gobernador de Nuevo León y a Luis Donaldo Colosio Riojas en alcalde de Monterrey, otro presidenciable según una encuesta recientemente publicada por Reforma, Alfaro aseveró que no buscaría la presidencia como un proyecto personal."Tampoco estoy en una búsqueda por un proyecto personal, no estoy con ínfulas de grandeza, como me ha tocado ver muchos proyectos de gobernadores que piensan que por ser gobernadores eres presidenciable", señaló.El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció este 6 de diciembre en su conferencia matutina que viaja la tarde del lunes a Jalisco para reforzar la estrategia de seguridad en la entidad con acompañamiento del gabinete federal.El mandatario federal puntualizó que las visitas del gabinete federal a diferentes estados del país responden a los focos más marcados por la violencia criminal, luego de que ha impartido mensajes desde espacios como Zacatecas y Guanajuato.Jalisco es uno de los estados más violentos del país y sede de la organización criminal del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), dirigida por Nemesio Oseguera El Mencho, cuya pareja, Rosalinda González Valencia, fue detenida en Zapopan en noviembre bajo acusación de ser la operadora financiera del cuerpo del crimen organizado.En la entrevista con El País, Alfaro dijo que no descarta la posibilidad de construir un frente opositor para las elecciones de 2024, sin especificar si lo haría tanto de la mano del Partido Acción Nacional (PAN) como del Partido Revolucionario Institucional (PRI)."Pero no una alianza simplona de las burocracias partidistas como se hizo en el 2018, tendrá que surgir un movimiento de otra naturaleza, creo que sí calcularon que con nuestra postura se estaba dividiendo a la oposición y además generando un adversario al partido de oposición más grande, el PAN", dijo al respecto de MC."Pero los hechos demostraron que esa apuesta no salió como ellos imaginaban porque MC consolidó su condición de primera fuerza en Jalisco, ganó en Nuevo León y se posicionó a nivel nacional como el partido que más creció", añadió Alfaro.En cuanto al partido gobernante, el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), de la misma forma que Alfaro ya han hecho explícita su intención de contender por la presidencia de México el canciller Marcelo Ebrard y el senador Ricardo Monreal.

