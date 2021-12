https://mundo.sputniknews.com/20211206/esto-ganaria-mujer-mexicana-si-le-pagaran-por-labores-de-trabajo-domestico-1119032324.html

Esto ganaría mujer mexicana si le pagaran por labores de trabajo doméstico

A pesar de que mucho del trabajo doméstico no es remunerado, esto no impide que las actividades de cuidado generen un valor económico por lo cual se puede... 06.12.2021, Sputnik Mundo

De acuerdo con los resultado de la Cuenta Satélite del Trabajo No Remunerado de los Hogares en México 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), actualizada este 3 de diciembre, el monto de las labores domésticas realizadas por personas mayores de 12 años ascendió a 6,4 billones de pesos (3.200 millones de dólares), equivalente al 27,6% del Producto Interno Bruto (PIB).Según el Inegi, del monto total, el 73,3% fue aportado por mujeres, lo que generó que el valor económico neto per capita aumentara 11,1% con respecto a 2019 y alcanzara un promedio anual de 69.128 pesos (3.456 dólares).En contraste los hombres sólo se ocuparon del 26,7% a labores domésticas, con lo que el valor económio neto per capita anual quedó en 27.175 pesos (1.358 dólares), lo que es una diferencia de casi 2,7 veces menos en comparación con las mujeres.Con base en esta cifra se estima que el costo mensual del trabajo doméstico realizado por mujeres sería de 5.760 pesos (288 dólares) y de los hombres sería 2.265 (113 dólares).Aumenta trabajo doméstico en pandemiaAcorde con los datos del Inegi, durante el 2020 se reportó un incremento en las labores domésticas derivado directamente de la pandemia de COVID-19 y el confinamiento.En este periodos, las actividades como cuidados de la salud en el hogar aumentaron 9,4%; las de limpieza y manteminiemto 7,5%; las actividades de apoyo 7,3%, y las tareas de alimentación crecieron 4,8%.De este modo, el instituto reporta que del total de las actividades registradas el 27,9% corresponde a cuidados y apoyo; seguido de la alimentación, con 21,8%, y actividades de limpieza y mantenimiento de la casa, con 20,7%.

