El libro que ha revelado la relación entre el narco y el mundo del espectáculo en México

"Emma y las otras mujeres del narco" es el libro escrito por la periodista Anabel Hernández que ha levantado gran polémica por abordar los presuntos nexos que... 06.12.2021, Sputnik Mundo

Con más de 15 años publicando reportajes sobre los cárteles de la droga de México, la periodista Anabel Hernández lanza una nueva bomba mediática que ha causado furor dentro y fuera del país latinoamericano.Su más reciente libro, Emma y las otras mujeres del narco (Grijalbo, 2021), habla sobre el papel que ejercen las parejas sentimentales de los narcotraficantes mexicanos en el negocio del crimen organizado. La protagonista de esta historia es Emma Coronel, esposa de Joaquín el Chapo Guzmán y quien actualmente está preso en Estados Unidos. Pero hay más personas, y muchas de ellas pertenecen al mundo del espectáculo.Aunque en la obra también se mencionan nombres de hombres, la mayoría son mujeres, por lo cual la periodista aseguró que su libro está dedicado a "las mujeres de México, que son pilar esencial para reconstruir una nación destruida por un sistema criminal de corrupción y violencia"."[El objetivo] es ver en qué vamos bien como mujeres y en qué vamos mal, entender nuestro poder de cambio para cambiar el país y nuestro poder para prestarnos a que este país no cambie", dijo durante la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2021.Galilea Montijo, presentadora de televisiónLa conductora mexicana fue relacionada con el narcotraficante Arturo Beltrán Leyva, con quien supuestamente tuvo una relación sentimental, de acuerdo con los testimonios de dos exguardias del capo, quien murió el 16 de diciembre de 2009, abatido por la Marina mexicana.En el libro, Hernández asegura que Galilea Montijo era cortejada por el líder del cártel de los Beltrán Leyva. Según la periodista, la socialité recibió regalos de lujo, como relojes de marca y ropa de alta costura.También afirma que la presentadora del programa Hoy se benefició de su relación con el líder criminal para que su hermana saliera de la cárcel, a donde ingresó por posesión de drogas, según lo ha declarado la propia Galilea en diversas ocasiones.En un video que subió a redes sociales, la conductora rompió en llanto y negó las acusaciones en su contra. Además, pidió que paren los ataques contra su persona y su familia. Admitió que vivió en un "entorno complejo", pero negó haber tenido vínculos con el narcotráfico y dijo que toda su vida se ha conducido bajo "la cultura del esfuerzo".También mencionó que su hermana salió de "un lamentable e injusto proceso penal con la ayuda del jurídico de aquí de mi empresa para la cual trabajo [Televisa]".Galilea Montijo ya prepara una demanda contra Anabel Hernández por difamación y daño moral, según publicó la revista Caras.La periodista, por su parte, dijo en una entrevista con Infobae México que "sería injusto decir que en lo que yo menciono a Galilea Montijo es un hecho aislado o que Galilea Montijo es una protagonista o la principal protagonista del libro, no lo es, pero es un personaje que se cruza en estas páginas". Ninel Conde, cantante y modeloTodo un capítulo le dedicó Hernández a esta cantante mexicana también conocida como el Bombón Asesino.Según el libro, Ninel Conde se involucró en casos de triangulación de lavado de dinero y, con los recursos obtenidos, adquirió varios bienes.La periodista sostiene que la actriz también tuvo una relación con Arturo Beltrán Leyva. En 2018, Conde fue investigada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por presunto lavado de dinero, según reportó el periódico Reforma . El Gobierno mexicano la señaló por su relación con el empresario Jesús Pérez Alvear, quien a su vez en Estados Unidos fue acusado de operar para el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el cártel de Los Cuinis.Ninel Conde ha dicho que también alista una demanda en contra de la autora y negó todas las versiones vertidas en el libro.Andrés García, actorEl veterano actor mexicano de telenovelas admitió que conoció a todos los líderes del Cártel de Sinaloa y dijo que "sabía quiénes eran desde antes, me valía verga".En una entrevista con el programa Chisme En Vivo, García confirmó lo publicado por Hernández: "Te ayudan cuando pueden, es depende de cómo lo tomes. A todos los conozco. Me han visto con ellos en restaurantes. ¿Y qué? Muchos nos hicimos amigos de muchos".

méxico

