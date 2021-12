Congreso chileno votará proyecto de matrimonio igualitario tras 4 años de debate

https://mundo.sputniknews.com/20211206/congreso-chileno-votara-proyecto-de-matrimonio-igualitario-tras-4-anos-de-debate-1119036390.html

Con una votación a favor en ambas cámaras, la iniciativa quedaría lista para ser promulgada por el presidente, Sebastián Piñera, después de cuatro años de discusión y estancamiento.Aunque el proyecto cuenta con amplio apoyo tanto la oposición como del sector más progresista del oficialismo, había detalles que aún molestaban a algunos parlamentarios, principalmente relacionados a derechos de filiación y personas trans. Pero este lunes 6, una comisión mixta formada por senadores y diputados pulió, afinó y realizó una serie de modificaciones al texto en estas materias.Con ese trámite terminado, todo quedó preparado para que las salas del Senado y de la Cámara de Diputados voten. Si los parlamentarios no se extienden en sus discursos y todo ocurre dentro de lo agendado, esta semana se podría despachar del Congreso la ley que iguala los derechos para las parejas del mismo sexo.Junto al matrimonio homosexual y la adopción homoparental, el proyecto también garantiza los derechos de filiación a toda persona que se someta a técnicas de reproducción humana asistida, independiente de su sexo, orientación sexual o identidad de género.Además, establece la no discriminación por orientación sexual o identidad de género en materia de cuidado de los hijos y elimina el divorcio automático para las personas trans que cambian su nombre y sexo legal.El proyecto también abre la puerta a que los derechos de filiación de los hijos puedan determinarse respecto a más de dos personas, eliminando el reglamento actual que permite como máximo dos personas.Por último, garantiza el derecho laboral de pre y posnatal sin discriminar por sexo, orientación sexual o identidad de género.Tras la aprobación de las modificaciones en la comisión mixta, la vocera del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) Javiera Zúñiga celebró el avance y señaló a través de un comunicado que espera "contar con esta ley sí o sí antes de las elecciones presidenciales del 19 de noviembre".Sin embargo, agregó que los congresistas "no están haciendo ninguna hazaña, pues están avanzando hacia la aprobación del matrimonio igualitario en un momento en que el debate está más maduro en la sociedad, con una mayoría favorable hace años".Estancamiento y resurgimientoEl proyecto de matrimonio igualitario fue ingresado en 2017 al parlamento, pero durante años se mantuvo sin avances importantes en su tramitación, a pesar del intenso activismo y lobby que ejerció el Movilh y las organizaciones pro diversidad sexual en el Congreso.El 3 de junio, el presidente, Sebastián Piñera, quien siempre fue opositor al matrimonio igualitario, descolocó a su propia coalición cuando anunció sorpresivamente su apoyo a la medida y utilizó su facultad de urgencia para obligar a los parlamentarios a darle prioridad a ese debate por sobre otros.La iniciativa tomó fuerza entre la ciudadanía, lo que quedó reflejado en un estudio de la encuestadora Cadem del 7 de junio que reveló que un 74% de los chilenos está a favor de aprobar el matrimonio igualitario.Además se sumaron múltiples apoyos desde el mundo del espectáculo, líderes de opinión, autoridades e incluso una campaña empresarial a favor de la medida, liderada por Google, Adidas, Microsoft, Walmart y otras marcas importantes.El 23 de noviembre la Cámara de Diputados aprobó el proyecto con 101 votos a favor y 30 en contra. La oposición votó casi en bloque a favor, a excepción de algunos parlamentarios de la Democracia Cristiana (centroizquierda). El oficialismo se dividió, aunque la mayoría optó por aprobar.Debido a las modificaciones que hizo la comisión mixta, la votación deberá repetirse en la Cámara de Diputados pero se espera un respaldo similar o aún mayor al de noviembre, al igual que debería pasar en el Senado.

