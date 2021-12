https://mundo.sputniknews.com/20211206/como-sobrevivir-al-estres-de-fin-de-ano-y-no-morir-en-el-intento-1119037978.html

Cómo sobrevivir al estrés de fin de año…. y no morir en el intento

Llega diciembre y se acumulan metas sin cumplir, tareas pendientes, compromisos laborales y sociales, así como nos invaden las ofertas que nos llevan a hacer compras excesivas. Toma aire y respira, te brindaremos consejos sobre cómo atravesar estas presiones.

Al acercarse fin de año muchas personas se ven bajo una suma de factores que les genera una mezcla de sentimientos: la alegría de compartir y la incertidumbre de lo que vendrá unido a la de no poder resolver cosas aún pendientes.Estos sentimientos que aparecen cada diciembre, se potenciaron este año ante los efectos de la pandemia por COVID-19. La pérdida de familiares, el aumento de problemas de salud mental o aspectos como la ansiedad, son un plus que es percibido por expertos.Los latinoamericanos "tenemos un estilo en general bastante aplazatorio de las metas propuestas y cuando ya finaliza el año uno se acuerda de la cantidad de cosas que no se han hecho, eso nos puede generar angustia", dijo a Zona Violeta Bety Díaz, integrante del Colegio Colombiano de Psicólogos."Usualmente las familias entran como en unas compras compulsivas que les genera el placer y la alegría de comprar lo que quieren, de regalar, de dar a otros pero por otro lado, la claridad de que no se tiene todo ese dinero para gastar", agregó Díaz.Entre las recomendaciones para bajar el nivel de estrés o ansiedad, está la práctica de meditación apelando a la actividad grupal o virtual a través de videos de internet. También propone pensar y priorizar las compras más necesarias para evitar gastos excesivos que luego no se puedan pagar. A su vez, Díaz resaltó como fundamental el pedir ayuda psicológica o hablar con familia y amigos cuando es necesario resolver un problema puntual.Por otra parte, la profesora de yoga uruguaya Carmen Piña, explicó cómo poner foco en la respiración y hacer ejercicios que nos permitan una “respiración larga y profunda”, que faciliten controlar los nervios y afrontar con calma situaciones de sobrecarga.Esto y más en Zona Violeta. Pueden escucharnos todos los días a las 19 horas de México, las 21 horas de Uruguay y las 0 GMT.En Uruguay, se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) los lunes y miércoles a las 19 horas, y sábados a las 12 horas. En Radio Illimani - Patria Nueva de Bolivia, a través de 94.3 FM (señal para todo el país) y en 93.7 FM (Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

