https://mundo.sputniknews.com/20211206/ciudad-de-mexico-a-un-paso-de-deshacerse-de-su-legado-espanol-las-corridas-de-toros-1119040025.html

Ciudad de México, a un paso de deshacerse de su legado español: las corridas de toros

Ciudad de México, a un paso de deshacerse de su legado español: las corridas de toros

El Congreso de la Ciudad de México aprobó en comisiones una ley que prohíbe las corridas de toros y propone multas para quien organice este tipo de eventos. 06.12.2021, Sputnik Mundo

2021-12-06T21:22+0000

2021-12-06T21:22+0000

2021-12-06T21:22+0000

américa latina

ciudad de méxico

animales

méxico

corrida de toros

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/06/1119040297_0:223:3073:1951_1920x0_80_0_0_0962f6e79745476718f8e70e0db6b585.jpg

A pesar de la ausencia de legisladoras de Morena, la Comisión de Bienestar Animal aprobó el dictamen que propone adicionar a la Ley para la Celebración de Espectáculos Públicos, la Ley de Establecimientos Mercantiles y el Código Penal local, la prohinición de las corridas de toros.La iniciativa propone "celebrar y realiar espectáculos públicos, en los cuales se maltrate, torture o prive de la vida a los toros, novillos y becerros".De aprobarse la normativa, se establecerán multas de casi cinco millones de pesos (250.000 dólares) para quien no respete la prohibición y obliga a la Secretaría de Desarrolla Económico, Inclusión y Bienestar Social y a la del Trabajo y Fomento al Empleo generar programas para todas las personas cuyo empleo dependa directamente de este tipo de eventos.Retrasan voto en el plenoTras la aprobación, el presidente de la Comisión de Bienestar Animal, Jesús Sesma, anunció que convocaría a una reunión para atender los reclamos de ilegalidad que hizo la bancada de Morena, facción que acusa que el dictamen se aprobó de forma irregular al no tener el quórum necesario.Al respecto, Sesma Suárez explicó que el dictamen ya está aprobado, pues se actuó conforme a reglamento; sin embargo, lamentó que por el reclamo de Morena el dictamen no podrá presentarse este 7 de diciembre ante el pleno, sino hasta el 9 de diciembre."El dictamen ya fue aprobado, pero ante esta situación con los legisladores de Morena, no será posible incluirlo en el orden de trabajo de la sesión ordinaria de este martes. Aunque espero sea considerado para la del mueves, porque ya fue aprobado y fue legal, pues estuvimos presentes cinco de los nueve integrantes", afirmó a El Universal Jesús Sesma.

https://mundo.sputniknews.com/20211011/el-mapa-mas-viejo-de-la-ciudad-de-mexico-vuelve-a-su-origen-tras-470-anos-1116970005.html

ciudad de méxico

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ciudad de méxico, animales, méxico, corrida de toros