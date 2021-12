https://mundo.sputniknews.com/20211206/ciberespionaje-pagamos-en-cuotas-el-instrumento-con-el-que-el-estado-nos-vigila-el-celular-1119039389.html

Ciberespionaje: "Pagamos en cuotas el instrumento con el que el Estado nos vigila, el celular"

El ex presidente argentino Mauricio Macri fue procesado por escuchas ilegales, una práctica que se ha reiterado en varios países de la región en los últimos años. Para el magíster en sociología Javier Calderón Castillo esto tiene que ver con una reconfiguración del concepto de “enemigo interno, los vacíos legales y la masividad de la tecnología.

Las escuchas ilegales por parte de gobiernos a opositores, periodistas y otras personas no son nuevas. En 1974 el presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, debió renunciar a su cargo por el escándalo de espionaje político conocido como “Watergate”.Con el correr de los años y gracias al avance de la tecnología, se hizo cada vez más fácil utilizar ese recurso. Ya no es necesario entrar a oficinas o casas para instalar micrófonos porque las redes sociales y los celulares establecen el escenario para esa posibilidad.Esta práctica “tolerada por las altas esferas del poder y por Estados Unidos”, a decir del entrevistado, se sustenta en los vacíos legales y la generación de legislación específica para permitirlas. Es el caso, por ejemplo, de Argentina, donde desde el gobierno del ahora procesado Mauricio Macri se realizan tareas de ciberpatrullaje de redes sociales.Calderón Castillo catalogó el espionaje de gobiernos como “la búsqueda de caminos fáciles en contra de los opositores o sectores contrarios”. Esto basado en una reconfiguración de la idea de contrainsurgencia que primó en los años 60 y 70 en América Latina en el marco de la Guerra Fría.El “enemigo interno” ya no es el comunista sino el conjunto de la sociedad que se exprese críticamente hacia los gobiernos locales, las Fuerzas Armadas y sobre Estados Unidos.Detrás también está el negocio —ligado al complejo industrial militar global— que implica la creación de softwares de búsqueda de información y de seguridad.Este tipo de mecanismos se suman a otros elementos como el lawfare que afecta y deteriora la democracia, señaló el entrevistado.En “las naciones latinoamericanas lastimosamente no se ha generado una discusión sobre los límites de la ciberseguridad y los riesgos del desarrollo de espionaje ilegales”, finalizó.En Uruguay, Telescopio se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) lunes y miércoles a las 19 horas, y los sábados a las 12 horas. En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

