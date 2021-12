Calderón acusa a AMLO de difundir 'fake news' con video del Aeropuerto Felipe Ángeles

https://mundo.sputniknews.com/20211206/calderon-acusa-a-amlo-de-difundir-fake-news-con-video-del-aeropuerto-felipe-angeles-1119020156.html

El expresidente de México Felipe Calderón acusó al presidente Andrés Manuel López Obrador de difundir 'fake news' tras compartir un video en su cuenta de... 06.12.2021, Sputnik Mundo

Este 5 de diciembre López Obrador publicó un video desde el tren que conectará la Ciudad de México con el AIFA, acompañado de la académica Beatriz Gutiérrez Müller, la jefa de Gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum, el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, y del secretario de Defensa Nacional, Luis Cresencio.En el material se observa parte de la nueva terminal del AIFA, pero al final del video las ventanas se ponen completamente en blanco.Era un simulador, aseguraSegún el periodista mexicano, Joaquín López-Dóriga, el mandatario mexicano no se subió a un tren, sino que usó un simulador del recorrido que se hará de la Ciudad de Mëxico al AIFA, razón por la cual al final del trayecto ya no se proyectan más imágenes en la ventana.El señalamiento fue suscrito por el expresiente mexicano Felipe Calderón, quien incluso bromeó con que el video debería salir en la sección de Las mentiras de la semana de la periodista Ana García Vilchis.Hasta el momento, el Gobierno federal no ha aclarado si el material se trata de un simulador o de un viaje real.

