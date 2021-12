https://mundo.sputniknews.com/20211205/el-papa-francisco-subraya-que-la-migracion-es-un-problema-que-afecta-a-todos-1119005692.html

El papa Francisco subraya que la migración es un problema que afecta a todos

El papa Francisco subraya que la migración es un problema que afecta a todos

MOSCÚ (Sputnik) — El papa Francisco resaltó que la migración es un problema que afecta a todo el mundo. 05.12.2021

Al reunirse con un grupo de refugiados en el centro de acogida e identificación de Mitilene, en la isla griega de Lesbos, Francisco calificó la migración como "un problema del mundo, una crisis humanitaria que concierne a todos".La pandemia del coronavirus, señaló, nos hizo "sentir a todos en la misma barca" y entender "lo que significa tener los mismos miedos".Franscisco pidió a Dios "que nos sacuda del individualismo que excluye, que despierte los corazones sordos a las necesidades del prójimo".Durante el encuentro, el Papa lamentó que el Mediterráneo se convirtiera en un "frío cementerio sin lápidas" en los últimos años.El tema migratorio, a juicio del santo padre, no recibe la debida atención a pesar de que se trata de vidas humanas. Es el "futuro de todos que si no está integrado, no será sereno", alertó. La Organización Internacional para la Migraciones (OIM), en un informe publicado el 1 de diciembre, señala que unos 281 millones de personas vivían en un país distinto de su país natal en 2020, cifra que es superior en 128 millones a la de 1990 y triplica con creces la de 1970.

