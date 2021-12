https://mundo.sputniknews.com/20211205/el-gato-con-botas-de-shrek-2-en-carne-y-hueso-1119004642.html

El gato con botas de 'Shrek 2', en carne y hueso

El gato con botas de 'Shrek 2', en carne y hueso

Este adorable gato se ha convertido en una estrella de Instagram gracias a su asombroso parecido con el gato con botas de la película animada 'Shrek 2'. 05.12.2021, Sputnik Mundo

2021-12-05T02:46+0000

2021-12-05T02:46+0000

2021-12-05T03:04+0000

estilo de vida

gatos

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/05/1119004616_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_df7ee2a1ce19d5e5955e811db2bef0eb.jpg

El gato Pisco, que vive en Nueva York, es pelirrojo y tiene unos ojos grandes y suplicantes, igual que el personaje de Shrek 2 al que pone voz Antonio Banderas.El fotogénico felino se ha convertido en una sensación en las redes sociales con fotos en las que posa con simpáticos disfraces y se abraza a sus dueños.Ahora tiene más de 615.000 seguidores en Instagram.El dueño de Pisco explicó que este gato británico de pelo corto solía ser asustadizo, pero que con el tiempo se ha vuelto más dócil: "No quería que lo tomáramos en brazos ni lo tocáramos, pero poco a poco íbamos mostrándole que no pasaba nada y que no lo obligábamos a acariciarlo ni a tomarlo en brazos. Pronto adquirió mucha más confianza y empezó a sentir curiosidad. Y ahora es un superoso de peluche y le encanta abrazar".Los usuarios de Instagram no se cansan de ver a Pisco e incluso han pedido productos con su imagen.Sin embargo, los lectores de The Daily Mail insisten en que el gato debe ser normal, solo que sus dueños exageran con el Photoshop.

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

gatos