La sorpresiva experiencia de un uruguayo en Rusia

La sorpresiva experiencia de un uruguayo en Rusia

Conocemos a Miguel Hernández, un uruguayo que nos confesó vivencias de sus cinco años en Moscú.

Miguel Hernández nos recibió en su casa en Montevideo (Uruguay) para contar su experiencia en Rusia y los recuerdos de tierras euroasiáticas."Llegué [a Moscú] en 2014 lleno de miedos porque no sabía con qué me iba a enfrentar. Esperaba llegar a un país peligroso, donde no había nada, y la verdad me encontré con una ciudad del primer mundo con gente muy amable, un lugar para todo el que quiera progresar, llena de oportunidades", contó a Sputnik.El entrevistado también tuvo la oportunidad de conocer Múrmansk (en el círculo polar ártico), donde observó "las auroras boreales, una experiencia divina. Y anduve en moto de nieve por las montañas con menos 35 grados".En Moscú, además de trabajar, Miguel realizó una maestría en Economía en la Universidad Rusa de la Amistad de los Pueblos, más conocida como RUDN."Me llamó mucho la atención la limpieza y seguridad de la ciudad. Nunca vi una ciudad más limpia y más segura que Moscú, con coches cisterna lavando las calles incluso en verano", expresó con admiración sobre la capital rusa.Destino Rusia se escucha los sábados a las 12 del día (-3 GMT) por M24 en Uruguay (97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado).

