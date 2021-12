https://mundo.sputniknews.com/20211204/descubre-como-se-salvo-un-airbus-que-se-congelo-al-volar-por-encima-de-siberia-1118995368.html

Descubre cómo se salvó un Airbus que se congeló al volar por encima de Siberia

Descubre cómo se salvó un Airbus que se congeló al volar por encima de Siberia

Una tragedia estuvo a punto de ocurrir sobre la región de Magadán en Rusia. El Airbus A320neo, con más de 200 personas a bordo, se heló durante el vuelo

Según la Agencia Federal de Transporte Aéreo de Rusia, el Airbus A320neo de la aerolínea rusa S7 con 199 pasajeros y una tripulación de siete personas a bordo voló de Magadán a Novosibirsk el 2 de diciembre. Pero poco después del despegue, el comandante de la tripulación informó a tierra sobre la formación de hielo y su decisión de regresar al aeropuerto de salida. El motivo del regreso fue inicialmente el sensor de velocidad aerodinámica, que se estaba congelando e impedía a la tripulación determinar este importante parámetro de vuelo, pero unos minutos más tarde las superficies de las alas y las tomas de los motores también se quedaron cubiertas de una costra de hielo. Esto hizo que la potencia de elevación disminuyera drásticamente.El piloto automático ayudó a la tripulación durante algún tiempo, pero el sistema automático tampoco pudo hacer frente a la formación de hielo. Al averiarse, inutilizando el apoyo al balanceo o al cabeceo, la tripulación tuvo que tomar el control, y cada transición iba acompañada de maniobras.Según la información del registrador paramétrico de Airbus, el avión con pasajeros se balanceó de lado a lado, rodó 47 grados, volcó el morro, desviándose de la horizontal 44 grados, luego lo bajó momentáneamente, dirigiéndose al suelo, se estrellaba literalmente, perdiendo unos 2,5 kilómetros de altitud en cuatro minutos y la recuperó lentamente. En un momento dado, el Airbus dio una vuelta en U casi completa, cambiando bruscamente de rumbo en más de 180 grados.Todo esto, según la grabadora, duró unos 20 minutos. Durante este tiempo, dijeron los pasajeros, varias veces se pusieron a rezar por su salvación y se despidieron de sus seres queridos con cada nueva bajada.Los pilotos emitieron una señal de socorro internacional Mayday, informando de que la tripulación no podía controlar la situación y el avión estaba fuera de control.El piloto informó a los controladores aéreos de "hielo severo": "No podemos estabilizar el avión. Todavía no podemos manejar el avión. El hielo es severo. <...> No hay aproximación [a tierra], hay mucho hielo... Iremos a Irkutsk... El hielo es intenso, el avión no puede ni siquiera ganar altura".El Airbus regresó a la zona del aeropuerto Sókol de Magadán. Pero ni siquiera logró aterrizar debido a una tormenta de nieve y a los constantes cambios de los vientos, un peligroso fenómeno meteorológico llamado cizalladura del viento en la aviación. Además, el gran peso del Airbus, enviado a Novosibirsk con los depósitos llenos de combustible, dificultó el aterrizaje. Tras el aterrizaje fallido en Sókol, el comandante anuló su anterior Mayday y dijo que partía hacia Yakutsk. El tiempo era mejor en el aeropuerto alternativo y, además, los pilotos esperaban agotar parcialmente el combustible de los depósitos durante el vuelo. Según los datos de la misma grabadora, ya en el trayecto el avión estuvo luchando por alcanzar la altitud mínima de 3.000 metros, pero ya sobre Yakutia, el comandante dijo que estaba listo para continuar el vuelo y aterrizar en Irkutsk. El Airbus, que había agotado su queroseno para volver a Magadán, simplemente no tenía suficiente combustible para llegar a su destino final.El aterrizaje en Irkutsk se realizó sin problemas. Un avión de reserva llevó a todos los pasajeros a Novosibirsk, su destino final.Según S7, el avión, con matrícula VQ-BGU, quedó atrapado en una zona de fuerte formación de hielo. Como resultado, el piloto automático se desconectó, las lecturas de velocidad se volvieron poco fiables y las lecturas de escora y cabeceo "podrían haberse vuelto poco fiables". La combinación de estos factores, según S7, hizo que "la aeronave cayera en una posición espacial difícil". Sin embargo, según el comunicado, la tripulación hizo frente a los problemas y no perdió el control del avión, ya que "todos los pilotos de S7 Airlines practican las habilidades de pilotaje manual en simuladores".La investigación tendrá que averiguar por qué un avión moderno se congeló. Según una de las versiones, fue tratado con líquido descongelante antes del vuelo, pero podría haberse utilizado anticongelante común en lugar de propilenglicol. El etanol probablemente se evaporó de las superficies del Airbus en vuelo, dejando solo agua en ellas. Todavía no se ha podido encontrar al responsable del tratamiento antihielo de los aviones en el aeropuerto de Sókol.

