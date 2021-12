https://mundo.sputniknews.com/20211204/asi-seran-los-ladrillos-hechos-con-ceniza-volcanica-1118975590.html

Así serán los ladrillos hechos con ceniza volcánica

Así serán los ladrillos hechos con ceniza volcánica

Mientras en la isla de La Palma se afanan por quitar la ceniza que expulsa el volcán, en el resto del mundo una insólita carrera trata de convertir en... 04.12.2021, Sputnik Mundo

2021-12-04T08:30+0000

2021-12-04T08:30+0000

2021-12-04T08:30+0000

españa

📝 reportajes

etna

granada

europa

italia

sicilia

volcanes

erupción del volcán en la palma

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1118976440_0:22:3069:1748_1920x0_80_0_0_08ef91d43b063219c3b1a6d51b745354.jpg

Pasados 70 días de la erupción, la lava y ceniza continúan su expansión. Como si fuera un tumor, una capa negra candente de lava aplasta ya más de 1.130 hectáreas y los datos de noviembre del satélite Copérnicus calculaban en más de 7.000 las hectáreas sepultadas por la ceniza.Las imágenes de valles negros intimidan. España no deja de preguntarse, ¿y ahora qué?, pero alguien ya tiene una solución. "Mi mentalidad es sacar algo de todo este desastre. Teniendo en cuenta el sufrimiento de la gente, quería buscar soluciones", explica a Sputnik desde Granada Giuseppe Cultrone, del departamento de Mineralogía y Petrología de la Universidad (UGR).Giuseppe ya tenía una idea en mente cuando las imágenes de la ceniza sepultando La Palma empezaron a desgarrar. "Algo de ventaja tenía, soy de Sicilia, vecino del Etna", admite. El Etna lleva en actividad regular desde 1983 y la casa familiar de Giuseppe, natural de Catania, no queda lejos.Cultrone investigó y descubrió que era el primero en andar ese camino, hasta ese momento, la ceniza solo se había usado para crear cemento, pero no ladrillos. No solo pionero. También exitoso, porque las pruebas realizadas hasta el momento son "más que esperanzadoras", admite orgulloso.Los ladrillos que ha creado en su laboratorio, aún en fase experimental o artesanal —no industrial— ofrecen más resistencia y durabilidad. "Mezclo un 20% de ceniza volcánica del Etna con arcilla arenosa —de la provincia de Granada— cocemos a tres temperaturas y he descubierto que a 1.100º C los contornos de las partículas se difuminan en la mezcla, con lo que se reduce la porosidad".La solución que llegó en un táper desde SiciliaTras sus vacaciones de verano junto al Etna, Giuseppe metió ceniza volcánica en un taper y subió al avión de vuelta a Granada, donde trabaja en la Facultad de Ciencias desde 1997.Está convencido de que su creación con la ceniza del Etna podrá aplicarse a las cenizas de La Palma, que contienen aluminio, calcio y elementos químicos. La ceniza es la parte más fina de los piroclastos, un polvo que "no podemos permitirnos dejar en la superficie, ya que lo moverán las corrientes y no solo es molesto, es perjudicial, sí o sí hay que limpiarlo", explica por su propia experiencia en Sicilia.La ceniza ya es bien conocida por ser un gran abono y nutriente como sustrato agrícola, pero esa solución es a largo plazo, la ceniza fresca recién caída no puede tener por el momento ese uso. En Europa la legislación clasifica las cenizas como residuos a gestionar por los municipios. Pero Giuseppe propone convertir este desecho peligroso para la salud en material cerámico."Es más sostenible y barato, es la economía circular que nos da una doble ganancia: evitamos el desecho y ahorramos materia prima". Al integrar en la mezcla para confeccionar ladrillos las cenizas se ahorra un 20% de arcilla arenosa, un material que, aunque no es caro, es finito. "La arcilla no es renovable, todo lo que sea ahorrar en su uso es positivo, igual que con el agua, el proceso de creación de estos ladrillos consume menos".Y sobre los ladrillos, damos con un producto mejorado, ya que la adición de ceniza volcánica rebaja la porosidad, mejor comportamiento climático. Por lo tanto, a más temperatura de cocción, más compactos y resistentes.Ciclo fatal y milagrosoA pesar del inevitable desastre que implica la erupción de Cumbre Vieja, ya sea por escapismo o por una especie de inteligencia colectiva que nos lleva a la supervivencia, no podemos parar de buscar creación donde no hay más que destrucción. "Es que la vida en el planeta es así. La vida emerge de la destrucción y los volcanes son el ejemplo que nos lo muestra espectacularmente", reflexiona Giuseppe, que de hecho se hizo geólogo e investigador arrastrado por el magnetismo del volcán Etna.Crear desde el desastre es también humano. Más allá de las plataneras que están siendo arrasadas y que ya germinaron sobre las laderas del anterior volcán y más allá de los ladrillos que Cultrone inventa desde Granada, hay otras soluciones al material volcánico.En México, a la sombra del Popocatépetl, investigadores de Monterrey hace años ya que patentaron el uso industrial o textil de las cenizas volcánicas, lo que se usa para modificar superficies, ya sea limpiándolas y eliminando impurezas y rugosidades y al contrario, creando degradados y tintes para la industria textil. Otro vector de investigación es el silicio que emana de las erupciones, un elemento indispensable para la nueva industria del motor. La Tierra primitiva, con su violencia, nos sigue empujando al desarrollo.

https://mundo.sputniknews.com/20211129/video-asi-se-ve-la-erupcion-del-volcan-de-la-palma-durante-la-noche-1118732899.html

etna

granada

italia

sicilia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Gonzalo Wancha https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/109094/51/1090945140_0:97:699:796_100x100_80_0_0_c92bac78f92e862b59c61e8c8f5aff92.jpg

Gonzalo Wancha https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/109094/51/1090945140_0:97:699:796_100x100_80_0_0_c92bac78f92e862b59c61e8c8f5aff92.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Gonzalo Wancha https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/109094/51/1090945140_0:97:699:796_100x100_80_0_0_c92bac78f92e862b59c61e8c8f5aff92.jpg

📝 reportajes, etna, granada, europa, italia, sicilia, volcanes, erupción del volcán en la palma