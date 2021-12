https://mundo.sputniknews.com/20211203/sigue-la-tension-entre-mexico-y-aerolineas-por-el-equipaje-de-mano-emiten-alerta-por-viva-aerobus-1118973525.html

Sigue la tensión entre México y aerolíneas por el equipaje de mano: emiten alerta por Viva Aerobús

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) del Gobierno de México impuso una medida precautoria contra la aerolínea Viva Aerobús por no ofrecer en sus... 03.12.2021, Sputnik Mundo

La Profeco recomendó a los usuarios del servicio aéreo de Viva Aerobús valorar el riesgo de establecer relaciones comerciales con la firma."Ya que comercializa vuelos con tarifas que no incluyen el derecho a transportar equipaje de mano y establece cargos adicionales por dicho equipaje, lo cual se considera constituye una práctica que lesiona los intereses y derechos de los consumidores y, por ende, una afectación a la economía de una colectividad de consumidores", argumentó la Procuraduría.La alerta se emite en seguimiento al artículo 24 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, afirmó Profeco, que atribuye a la procuraduría propiciar la equidad y seguridad jurídica en relaciones entre consumidores y proveedores.En respuesta a la disposición de Profeco, Viva Aerobús fijó su postura asegurando que no hace cobros adicionales por equipaje de mano."Viva Aerobús no cobra por el equipaje de mano. La aerolínea respeta los derechos de los pasajeros establecidos en la Ley de Aviación Civil en el que se especifica claramente que si el pasajero decide viajar sin equipaje obtiene una tarifa preferencial como beneficio", señaló la empresa."La aerolínea ofrece, además de su tarifa base (Smart), que incluye el equipaje de mano y el equipaje documentado determinados por la ley, tres tarifas preferenciales (Extra, Light y ero) para quienes decidan viajar ligeros", abundó.La empresa, que recientemente confirmó que operará viajes desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) a Guadalajara y Monterrey, aseguró que el 84% de sus pasajeros prefiere viajar con poco equipaje para beneficiarse de las tarifas preferenciales."Viva Aerobús expresa su preocupación ante la indebida interpretación de la Ley de Aviación Civil por parte de la Profeco respecto a estas políticas de equipaje. Eliminar estas tarifas preferenciales ocasionaría un incremento de precios de las tarifas para los pasajeros", consideró la aerolínea.

