Serrat, el adiós de un símbolo

MOSCÚ (Sputnik) — Como a todos los grandes, al catalán Joan Manuel Serrat también le llegó la hora, o la escogió él con esa irreverencia de siempre.

Serrat iniciará en abril del año próximo una última gira para celebrar sus 65 años de carrera y despedirse de su público allá donde vaya. Iniciará su periplo en Nueva York y lo cerrará en su Barcelona natal, el 23 de diciembre, según un comunicado reciente de su discográfica, Sony Music.Uno de los cantantes más influyentes de la segunda mitad del siglo pasado y las primeras dos décadas del presente, en español, opta por despedirse "en persona", luego de que la pandemia del coronavirus le haya impedido encontrarse con su público durante muchos meses.Con 77 años de edad, el cantautor catalán comentó al diario español El País que decidió dar un paso al lado por las dificultades para realizar la labor musical durante la pandemia y la necesidad de recuperar su vida personal y familiar, pero advirtió que se considera "una persona querida por mucha gente" y agradeció haber tenido un oficio que le permitió "conocer el mundo y a gente magnífica".Una mañana en La HabanaEn 1997 Serrat se presentó en La Habana. El día antes de su actuación ofreció una conferencia de prensa en el recién inaugurado Hotel Cohíba, para la cual fueron convocados los medios de prensa a las 10.00 de la mañana. Pero hora y media después el cantante no aparecía. Y reporteros de dos decenas de medios cubanos y extranjeros aguardaban su presencia.Tito Meriño, un fotógrafo amigo, me dijo que no se convocaban conferencias de prensa de artistas tan temprano. "Seguro que aún duerme, luego de haberse ido a un bar o a una discoteca", me dijo, para convencerme de que habría que esperar con calma.Poco después, con el pelo medio mojado, los ojos medio rojos y medio huraño, apareció el autor de Lucía. Al principio fue ríspido, pero luego se relajó, conversó un largo rato con los periodistas, incluso se hizo fotos con muchos de ellos. Tenía poco más de 50 años, y a una pregunta de este periodista, entonces bisoño en esas lides y presente más por simpatías con el cantante que por otras cosas, aseguró que estaría sobre los escenarios mientras tuviera fuerzas.El momento, al parecer, llegará el 23 de diciembre de 2022, con su presentación en el Palau Sant Jordi de Barcelona, luego de un periplo que lo llevara a Estados Unidos y Latinoamérica, donde, además de España, siempre se sintió como pez en el agua.Un legado enorme e imperecederoDesde su primera presentación en público, allá por 1963, justo en un programa de Radio Barcelona, Serrat dejó su sello en más de una treintena de discos, con canciones propias y otras adaptadas de algunos de los mejores poetas españoles, como Antonio Machado, del cual tomó Caminante no hay camino, perteneciente a Proverbios y Cantares.En el disco Dedicado a Machado incluye varias canciones antológicas que se hicieron famosa en el mundo hispano, pero el cantautor no se limitó a cantar temas de otros o poemas adaptados, sino que creo muchas más, como la mítica Mediterráneo —un himno del pop en español—, o La Mujer que yo quiero, entre muchas otras.Fanático del Barcelona y adorado en América Latina, sobre todo en Argentina, en los últimos años paseó su música y su poesía por disímiles escenarios en compañía de otro grande, Joaquín Sabina (Dos pájaros...), con quien muchos esperan verlo una vez más antes de ese concierto definitivo que marcará, seguro, un antes y un después en la canción en idioma español.

