https://mundo.sputniknews.com/20211203/rusia-y-eeuu-sin-avances-para-restablecer-la-emision-de-visados-1118980216.html

Rusia y EEUU, sin avances para restablecer la emisión de visados

Rusia y EEUU, sin avances para restablecer la emisión de visados

MOSCÚ (Sputnik) — Rusia y Estados Unidos carecen de planes para reanudar la expedición de visados y el trabajo de las embajadas, informó a la agencia Sputnik... 03.12.2021, Sputnik Mundo

2021-12-03T19:06+0000

2021-12-03T19:06+0000

2021-12-03T19:06+0000

internacional

rusia

eeuu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/16204/08/162040813_1:0:2300:1293_1920x0_80_0_0_c5493cf7fbe573de759514ae61074caa.jpg

Este 3 de diciembre el periódico The Washington Post, citando a fuentes oficiales, informó que Rusia y EEUU estarían cerca de lograr un acuerdo sobre el otorgamiento de visas al personal de la embajada estadounidense en Moscú.El diplomático resaltó que Moscú propuso en repetidas ocasiones normalizar el trabajo de las misiones consulares pero "no hay respuesta" de Washington.La posición de EEUU "es la misma, insistir en lo suyo y procurar realizar sus exigencias que a nosotros no nos convienen, por eso nos vemos obligados a responderles de la misma manera", subrayó.Resaltó que los diplomáticos estadounidenses serán expulsados de Rusia de la misma manera y en las mismas fechas que sus homólogos rusos en EEUU.El pasado 27 de noviembre, el embajador de Rusia en Washington, Anatoli Antónov, comunicó que 27 diplomáticos rusos tendrán que abandonar EEUU el próximo 30 de enero.A la pregunta de si el presidente de Rusia, Vladímir Putin, y su par estadounidense, Joe Biden, debatirán el tema del restablecimiento de visado en su próxima reunión, la fuente afirmó que "los presidentes tienen cuestiones más importantes en primer lugar".En diciembre de 2016, poco antes de que el presidente Barack Obama abandonara la Casa Blanca, su Gobierno expulsó a 35 diplomáticos rusos y ordenó el cierre de dos residencias diplomáticas en respuesta a la presunta interferencia de Moscú en las elecciones presidenciales estadounidenses de aquel año, lo que Rusia ha negado en reiteradas ocasiones.Desde entonces, Rusia y EEUU siguen intercambiando expulsiones de diplomáticos y otros tipos de sanciones.Rusia ha advertido que las acciones de EEUU violan el Convenio de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y Consulares así como otros aspectos del derecho internacional.

https://mundo.sputniknews.com/20211203/embajador-ruso-los-contactos-entre-biden-y-putin-ayudaran-a-calmar-la-situacion-1118977986.html

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusia, eeuu