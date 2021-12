Los mayores de una residencia de Madrid reciben un premio Ondas

"Nos hemos criado en la radio. La radio con Matilde Conesa, Pedro Pablo Ayuso, Perico y Periquín… Esa es mi vida, la que me trae la memoria de mi casa, de mi infancia. Hoy aquí está lo que me ha movido toda mi vida y donde está la gente que ha amado la radio como yo la he amado y me causa mucha emoción", ha señalado Gabilondo durante su entrevista.