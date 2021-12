https://mundo.sputniknews.com/20211203/la-razon-por-la-que-noruega-se-opone-a-las-tropas-de-la-otan-cerca-de-la-frontera-con-rusia-1118960374.html

La razón por la que Noruega se opone a las tropas de la OTAN cerca de la frontera con Rusia

El analista político Gevorg Mirzayán explicó a Sputnik la posición de Noruega sobre el apoyo a la restricción de movimientos de los aliados de la OTAN cerca de... 03.12.2021, Sputnik Mundo

El nuevo Gobierno de Noruega a través de su ministra de Asuntos Exteriores, Anniken Witfeldt, se ha mostrado a favor de restringir los movimientos de los aliados de la OTAN cerca de las fronteras de Rusia."Es importante para Noruega tener una presencia militar en zonas cercanas a nosotros. Pero, en nuestra opinión, sería mejor que en las inmediaciones de la frontera rusa nos las arregláramos nosotros mismos, con la ayuda de aviones y fragatas noruegos", dijo Witfeldt a tiempo de señalar que se tiene previsto discutir el asunto con Londres y Washington.Al respecto, Mirzayán opinó que esta postura de Noruega demuestra que el país escandinavo no quiere entrar en conflicto con nadie."Noruega no va en absoluto a la guerra con nadie, no quiere, quiere que la toquen menos. La actual actividad de la OTAN cerca de las fronteras de Rusia es puramente política. No hay ninguna amenaza de Rusia para nadie y todo el mundo lo entiende muy bien", explicó el analista.Además, agregó que los movimientos de la OTAN cerca de las fronteras con Rusia tienen intenciones de provocar a Moscú militarmente.El 25 de noviembre, el destructor lanzamisiles de la Armada de Estados Unidos Arleigh Burke ingresó al mar Negro pese a las advertencias de Rusia. Los militares rusos siguieron detalladamente las acciones del destructor estadounidense.

